Exclusief voor abonnees Vandecaveye stapt op tatami met Casse en Werbrouck: “Alles is mogelijk in Tokio, ik klopte elke wereldtopper al” Thomas Rosseel

06 augustus 2019

06u02 60 Olympische Spelen Het aftellen kan beginnen. Binnen een jaar staat de Belgische delegatie op de Olympische Spelen in Tokio. Exact een eeuw na de enige passage van de sportieve hoogmis in ons land. Om die unieke verjaardag te vieren, ging Gella Vandecaveye voor ons op pad. De ex-judoka is nog steeds de enige Belgische met twee olympische medailles rond haar nek. Per sporttak bracht ze een olympische grootheid van weleer samen met een legende van morgen in hun sportieve habitat. Om samen te sporten, te praten over vroeger én om de ambities voor Tokio 2020 los te weken. Vandaag: judoka’s Matthias Casse en Ulla Werbrouck.

Ulla en Gella. Ze vulden samen menig sportpagina. Opgeteld zijn ze goed voor een olympisch podium in het judo. De West-Vlaamse flapuiten betraden de mat met de nieuwe ‘golden boy’ Matthias Casse (22). De Europese kampioen oogt schuchter – of komt dat door het gezelschap? – tot het over zijn ambities gaat. “Alles is mogelijk in Tokio. Ik heb elke wereldtopper al geklopt.”

