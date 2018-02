Vandaag op de Winterspelen: White pakt derde goud op de olympische halfpipe - Vrouwenslalom met Vanreusel en Decroix uitgesteld naar vrijdag kv

14 februari 2018

06u40

Belga

Goud voor Frenzel bij Noordse combinatie

Eric Frenzel is met het goud aan de haal gegaan in de noordse combinatie (individueel normale schans). De 29-jarige Duitser hield bij de discipline, die een sprong van de normale schans koppelt aan tien kilometer langlaufen, de Japanner Akito Watabe achter zich. De Oostenrijker Lukas Klapfer vervolledigde het podium.

Na het eerste onderdeel van de combinatie, de normale schans, stond Frenzel met een sprong van 106,5 meter op de vijfde plaats. Franz-Joseph Rehrl toonde zich in dit onderdeel het beste. De Oostenrijker hield, met een sprong van 112 meter, de Noor Jarl Magnus Riiber (111 meter) en Watabe (105,5 meter) achter zich. In de afsluitende tien kilometer langlaufen maakte Frenzel uiteindelijk het verschil. Watabe eindigde op de tweede stek, Klapfer als derde. Rehrl moest tevreden zijn met de dertiende plaats. Frenzel volgt zichzelf op als olympisch kampioen. Ook Watabe eindigde vier jaar geleden in Sotchi op de tweede positie.

Op 20 februari staat de noordse combinatie met de grote schans op de agenda. Twee dagen nadien volgt de ploegenwedstrijd. De discipline is in Pyeongchang alleen voorbehouden voor mannen.

Wat doet Swings op 10 km na twee keer zesde? "Benen voelen goed"

Bart Swings komt donderdag een derde keer in actie op de Winterspelen in Pyeongchang. De Leuvenaar verschijnt aan de start van de 10 km. Swings werd de voorbije dagen zesde op zowel de 5.000 meter (zondag) als de schaatsmijl (dinsdag). Twee keer tekende hij voor een persoonlijk record op zeeniveau. "De benen voelen goed. Op de 10.000 meter ga ik opnieuw voor een plek bij de beste acht", liet de 27-jarige snelschaatser optekenen. Vier jaar geleden werd Swings op de Spelen in Sochi vijfde op de 10 km.

Volgende week zaterdag (24 februari), op de voorlaatste dag van de Spelen, staat voor Swings nog de massastart op het programma. Als succesvol skeeleraar geldt hij in deze minimarathon op ijs als een te duchten kandidaat voor eremetaal.

De eerste rit in het Gangneung Oval wordt om 20u Zuid-Koreaanse tijd (12u in België) op gang gefloten. Wanneer en tegen wie Swings uitkomt, is nog afwachten.

Op hetzelfde tijdstip als de 10 km schaatsen start in het Alpensia Biathlon Centre de 20 km individueel voor mannen, de derde wedstrijd voor de biatleten. Michael Rösch werd maandag verdienstelijk 23ste in de achtervolging, nadat hij als 38ste was geëindigd in de sprint. Mits een goeie wedstrijd mag de tot Belg genaturaliseerde Duitser rekenen op een plek in de massastart van zondag. Daar mogen alleen de beste dertig biatleten aan deelnemen. "Het zou de kroon op het werk zijn", vertelde Rösch na zijn achtervolging. Voor Florent Claude wordt het donderdagavond vermoedelijk zijn laatste race, nadat hij 55ste werd in de sprint en 57ste in de achtervolging.

De weergoden waren de skiërs op deze Winterspelen tot dusver niet gunstig gezind. Kim Vanreusel zag al twee keer een race uitgesteld worden maar hoopt donderdag toch eindelijk te kunnen debuteren. Om 10 uur (2u in België) start in het Yongpyong Alpine Centre de eerste run van de reuzenslalom.

Ruben Blommaert 16de in paarrijden kunstschaatsen

Het Chinese duo Wenjing Sui en Cong Han staat na afloop van de korte kür aan de leiding in het paarrijden van het kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De regerende wereldkampioenen kregen 82.39 punten en daarmee haalden ze het nipt van Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov (81.68), twee olympische atleten uit Rusland. De tot Duitser genaturaliseerde Belg Ruben Blommaert staat met zijn partner Annika Hocke op de zestiende plaats. Het voor Duitsland uitkomende duo kreeg 63.04 punten en daarmee mogen ze nog net starten in de vrije kür, die donderdag op het programma staat.

Sam Maes (19) zondag in reuzenslalom: "Niet verwacht te kunnen deelnemen"

Met zijn negentien lentes is alpineskiër Sam Maes een van de jongste atleten van Team Belgium in Pyeongchang. "Dat ik hier nu al ben, motiveert mij enorm om ooit de aansluiting met de wereldtop te kunnen maken", zegt hij. Maes neemt op de Winterspelen in Zuid-Korea deel aan twee nummers: de reuzenslalom (zondag) en de slalom (donderdag 22 februari). "Tot dit seizoen had ik een voorkeur voor de reuzenslalom. Ik presteerde er ook beter in", legt hij uit. "Maar dit jaar heb ik een enorme stap in de slalom gezet. Ik haal nu in beide disciplines hetzelfde niveau en ik doe ze ook allebei even graag."

Op zijn derde verhuisde Maes met zijn familie naar Oostenrijk. Daar heeft hij inmiddels zijn leven uitgebouwd. Maes studeerde dit jaar af aan de topsportschool en vatte ingenieursstudies in Salzburg aan. "De combinatie met met mijn leven als topsporter is niet vanzelfsprekend, maar ik wil toch iets achter de hand hebben. Een blessure is gauw gebeurd", onderstreept Maes, die als topsporter wordt ondersteund door het BOIC in het kader van het Be Gold-project. "Skiën is mijn fulltime bezigheid. Nadat ik 's morgens opsta, trek ik de skipistes op. Daarna wacht een fysieke training en aansluitend bereid ik mijn ski's voor op de volgende dag. Dan is het al snel 20 uur en bijna tijd om te gaan slapen."

Naast Sam Maes heeft België met Kai Alaerts, Kim Vanreusel en Marjolein Decroix nog drie skiërs op de Spelen. Decroix werd pas in laatste instantie aan het team toegevoegd nadat ze eerder, zonder succes, via de rechtbank het reallocatieticket van Sam Maes had opgeëist. "We hebben niet meer gesproken over die zaak", zegt Maes. "Het was Marjoleins recht om te doen wat ze heeft gedaan. Ik neem haar niets kwalijk. Voor mij is zij daarom nu geen slechtere persoon. We zijn nog steeds bevriend en praten normaal met elkaar. Als Marjolein gelijk had gekregen, dan had ik dat aanvaard. Ik ben pas 19, kunnen deelnemen aan deze Spelen is niet iets wat ik had verwacht."

Vanreusel en Decroix debuteren vrijdag

De olympische vrouwenslalom die woensdagnacht (Belgische tijd) op het programma stond op de Winterspelen in Pyeongchang, is door de felle wind uitgesteld tot vrijdag, zo bevestigden de organisatoren.

Aanvankelijk stond de eerste run van de slalom om 02u15 Belgische tijd gepland, later begonnen de verantwoordelijken met de uren te schuiven: een geplande start om 03u15 werd verschoven naar 02u45 en vervolgens weer naar 03u45. Uiteindelijk werd er beslist dat het te gevaarlijk was om de slalom te laten doorgaan. Kim Vanreusel, Marjolein Decroix en de andere skiesters zullen dus nog even moeten wachten om voor de eerste keer in actie te komen in het Yongpyong Alpine Centre.

Tot nu toe kon er in Zuid-Korea nog maar één skiwedstrijd doorgaan zoals gepland: Marcel Hirscher pakte dinsdag olympisch goud in de combiné. De slalom bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen werden eerder al afgelast en verschoven naar donderdag. In die reuzenslalom hoopt Kim Vanreusel haar olympisch debuut te vieren.

Derde keer goud voor Shaun White

Shaun White heeft het goud veroverd op de halfpipe in het snowboard bij de mannen op de Olympische Winterspelen. De 31-jarige Amerikaan was in het Phoenix Park in de strijd om het goud in een bitse strijd verwikkeld met de Japanner Ayumu Hirano en de Australiër Scotty James. Na de tweede run stond Hirano met 95.25 nog aan de leiding, maar de Japanner kraakte en kwam ten val in de derde run - net als Scotty James even later.

White hield het hoofd wel koel en zette een indrukwekkende laatste run neer, die hem 97.75 punten van de jury en olympisch goud opleverde. De negentienjarige Hirano moest daardoor net als vier jaar geleden in het Russische Sotsji vrede nemen met zilver. White kwam toen niet verder dan de vierde plaats. In Zuid-Korea pakte hij zijn derde goud, na Turijn 2006 en Vancouver 2010. De Verenigde Staten domineren er de snowboardcompetities volledig met goud in elk van de vier freestylecompetities.

Japanner zwaar onderuit

De spectaculaire maar ook gevaarlijke halfpipecompetitie deed het publiek even over halverwege de tweede run opschrikken door een zware val van de amper zestienjarige Japanse snowboarder Yuto Totsuka. Hij liep daarbij verwondingen op en werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis, zo maakte de Japanse federatie bekend.