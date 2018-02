Vandaag op de Winterspelen: Sam Maes "niet helemaal tevreden" na 32e plaats in reuzenslalom - Belgian Bullets: "Hebben heel goed gevoel" IB en MH

18 februari 2018

11u40

Bron: Belga

Snelschaatser Mathias Vosté komt morgen tweede keer in actie

Mathias Vosté is morgen/maandag de enige Belg die aantreedt op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De 23-jarige snelschaatser verschijnt aan de start van de 500 meter.

Vosté werkte dinsdag zijn eerste discipline af. Op de 1.500 meter eindigde de naar Heerenveen uitgeweken Bruggeling als 23e. Die race was voor Vosté een voorbereiding op de 500 en 1.000 meter, twee nummers die hem als specialist op de korte afstanden in principe beter liggen. Met 1:47.34 lukte hij wel een persoonlijk record op een laaglandbaan, wat wijst op een goeie vorm. "Dit is een ideale voorbereiding voor de 500 en 1.000 meter. Nu moet ik alleen nog goed herstellen en dan komt het wel goed. Als ik een goeie 1.500 rijd, dan weet ik dat het niveau goed zit", zei een tevreden Vosté na afloop van zijn schaatsmijl.

De eerste rit in het Gangneung Oval start maandag kort voor 21 uur lokale tijd (13u in België).

An Vannieuwenhuyse droomt van olympisch diploma

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sophie Vercruyssen staan dinsdag met hun bob Spanky voor hun olympische vuurdoop. De bobsleevrouwen zijn klaar om op de baan van het Olympic Sliding Centre het beste van zichzelf te geven.

"Vandaag hebben we een goede training afgewerkt. Er is nog een punt in de baan waar ik wat problemen heb, maar ik denk dat ik dat morgen wel opgelost krijg. Vandaag had ik voor het eerst het gevoel dat het in orde komt", zegt Vannieuwenhuyse. "We zijn er zeker klaar voor", vult Vercruyssen aan. "Morgen hebben we nog een training om de laatste details af te werken en dan zie ik het helemaal zitten."

In de laatste rechte lijn naar de competitie liet het tweede duo van de Belgian Bullets, naast Elfje Willemsen en Sara Aerts, wisselende resultaten optekenen. "Tijdens de niet-officiële trainingen stond het nog niet op punt en had ik wat moeite", zegt An Vannieuwenhuyse. "Maar tijdens de twee officiële trainingsdagen schommelen de tijden tussen de tiende en veertiende plaats. Daar ben ik wel tevreden over. Zeker omdat ik nog veel tijd verlies met die fout in bocht twee, drie. Als ik die eruit krijg, dan kan het nog een stuk sneller gaan."

"De eerste dagen waren inderdaad wat moeilijk", bevestigt Vercruyssen. "Maar An wordt elke dag beter. De start zit ook vrij goed. Morgen hebben we nog een dag om de laatste details te verbeteren en dan denk ik dat we het hier wel goed kunnen doen."

In het afgelopen wereldbekerseizoen haalde Vannieuwenhuyse, in Winterberg, een keer net de top tien. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat we op de Spelen voor de top twaalf gaan. Als het echt vier runs goed gaat, zit er meer in. Dan durf ik dromen van top tien, top acht (een olympisch diploma). Maar nu mik ik echt op top twaalf en dat is met vier goeie runs zeker haalbaar."

Over vier jaar legt Vannieuwenhuyse de lat hoger. "Dit is een mooie opstap, hier kan ik proeven van wat de Spelen allemaal inhouden. Ik heb ook het gevoel dat ik hier op mijn plaats sta, dat ik hier niet ben om de hoop te vullen. Hopelijk groei ik de komende jaren verder door en kan in 2022 in Peking voor een medaille gaan."

Of Sophie Vercruyssen na deze Spelen verder doet, weet ze nog niet. "Ik wacht af. Dit is mijn hoogtepunt, hier heb ik vier jaar lang naartoe gewerkt. Over mijn toekomst moet ik nog eens goed nadenken."

Belgian Bullet Elfje Willemsen heeft "superveel zin" in competitiestart

Dinsdag is het eindelijk D-day voor de Belgian Bullets op de Winterspelen. Stuurvrouw Elfje Willemsen en remster Sara Aerts kijken met vertrouwen uit naar de start van de competitie. "We hebben een heel goed gevoel. We hebben er superveel zin in", zegt Willemsen. "De trainingen gaan ook heel goed. Dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd."

"Elke training gaat beter en beter", vult Sara Aerts aan. "Morgen hebben we nog een trainingsdag voor de boeg en dan wordt het dinsdag en woensdag knallen." De bobsleevrouwen werken in totaal tien trainingsruns af. "Het is heel belangrijk om dat te kunnen doen", legt Elfje Willemsen uit. "De banen in Europa ben ik bij wijze van spreken al 150 keer afgedaald en ken ik met mijn ogen dicht. Hier is het elke keer de uitdaging om de foutjes te minimaliseren. Ik kom nog niet perfect uit de bochten maar ik raak al geen muren meer en dat is het belangrijkste. Andere teams raken wel nog af en toe een muurtje terwijl ze op hun thuisbaan ook foutloos zijn. Elke run die we hier kunnen krijgen, is belangrijk om beter te worden."

Vier jaar geleden werd Elfje Willemsen, met remster Hanna Mariën, zesde op de Spelen in Sotsji. Dat was ook haar beste uitslag dit seizoen in een wereldbekerwedstrijd. In Pyeongchang mikt ze hoger. "Ik heb steeds gezegd dat ik mijn resultaat van Sotsji wil verbeteren. Sommigen critici zeggen dat ons seizoen niet goed is verlopen, maar we hebben gewoon een gigantisch stijgende lijn laten optekenen sinds het begin van het seizoen. Die zesde plaats in Altenberg (WB, red) was het begin van onze goeie resultaten. Ik zie het wel goedkomen."

De bobsleevrouwen werken hun eerste twee runs dinsdagavond (Zuid-Koreaanse tijd) af in het Olympic Sliding Centre. Een dag later volgen de laatste twee runs. Naast Willemsen en Aerts, met hun bob Maximus, brengt België met stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sophie Vercruyssen (met bob Spanky) nog een tweede duo in stelling.

Kai Alaerts leeft ontspannen toe naar slalom

Donderdag verdedigt Kai Alaerts op de Winterspelen in Pyeongchang de Belgische kleuren in de slalom. "Het is één dag, een momentopname. Als alles meezit, hoop ik op de top 30 maar eigenlijk heb ik weinig te verliezen", vertelt hij vier dagen voor zijn olympische vuurdoop.

Kai Alaerts is al tien dagen in Zuid-Korea. Hij kwam extra vroeg aan om de jetlag te verteren. "Daar heb ik altijd veel last van. De eerste dagen heb ik behoorlijk weinig geslapen. Maar sinds de trainingen zijn begonnen, gaat het beter", legt de 28-jarige Antwerpenaar uit. Die trainingen verliepen "heel vlot". "Op de wedstrijdpiste mogen we niet, maar wel op de trainingspiste ernaast. Die is een stuk steiler maar op dezelfde manier klaargemaakt. Het was even aanpassen om het juiste gevoel te krijgen op de sneeuw, die ligt hier heel agressief en competitief, maar het ging heel vlot."

Vorig jaar werd Alaerts 41e op het WK slalom in het Zwitserse Sankt Moritz. Donderdag hoopt hij in de olympische race hoger te eindigen. "Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Het is één dag, een momentopname. Hopelijk zit ik boven meteen in het juiste ritme en dan is veel mogelijk. Anders wordt het een gevecht tot beneden", lacht hij. "Ik hoop alleszins beter te doen dan op het WK. Die dag was ik ontzettend ziek, had totaal geen energie meer. Na het eerste vlakke stuk zat ik al stikkapot."

Het doel van Alaerts is een plek bij de eerste dertig. "Als alles meezit, hoop ik daar te staan na de eerste run. Dat is realistisch, maar het moet meezitten", benadrukt hij. "In skiën heb je altijd wat geluk nodig. Dat kon je vandaag ook zien in de reuzenslalom. Heel wat skiërs zijn uitgevallen."

Van stress heeft Alaerts overigens (nog) geen last. "Het lijkt wel alsof ik nog niet besef dat ik op de Spelen ben. Het is gek", lacht hij. "Eigenlijk heb ik maar een keer om de twee jaar last van stress en dat is op de plaatsingswedstrijd voor het WK. Stress voor deze Spelen? Ik heb hier weinig te verliezen. Het is natuurlijk geen gewone wedstrijd. Waarschijnlijk zal het stressmomentje nog wel komen."

Alaerts start donderdag samen met Sam Maes in de slalom. De jonge Antwerpenaar skiede in de reuzenslalom naar plaats 32. "Ik heb zijn wedstrijd op tv gevolgd omdat ik vanmorgen zelf druk bezig was met het waxen van mijn ski's voor de training van morgen. Ik vond hem degelijk skiën, het was zeker niet slecht", besluit Alaerts.

Oostenrijkse skiër Hirscher zegt af voor landenwedstrijd

Marcel Hirscher zal niet deelnemen aan de landenwedstrijd in de alpijnse ski, die volgende week zaterdag op de agenda staat in Pyeongchang. Dat heeft de Oostenrijker, die vandaag het goud veroverde op de reuzenslalom, bekendgemaakt. Hirscher wil zich focussen op de Wereldbeker, die enkele dagen na afloop van de Winterspelen verdergaat.

"Het zou onverstandig zijn om deel te nemen aan de landenwedstrijd, ook al zou ik het willen", vertelde Hirscher. Vooral de krappe tijdspanne tussen de olympische wedstrijd en de volgende wereldbekermanche is voor de Oostenrijker een doorn in het oog. "Als er een fatsoenlijk programma was samengesteld, dan was het mogelijk geweest. Maar ik zou geen professional zijn, als ik niet zou proberen om zo snel mogelijk naar huis te reizen. Vier dagen na het Team Event gaat de World Cup verder, en dan is het niet slim om deel te nemen."

De volgende wereldbekerwedstrijd op de reuzenslalom in Kranjska Gora staat voor 3 maart op het programma. Hirscher is leider in het klassement op de slalom en de reuzenslalom en hij voert het overallklassement aan.

"Ik was gewoon niet goed genoeg", stelt Amerikaan Ligety

De Amerikaanse titelverdediger Ted Ligety werd op de reuzenslalom pas vijftiende. "Het minste wat je kan zeggen is dat ik niet mijn dagje had", reageerde Ligety.

"Het liep niet lekker, maar zo gaat het nu eenmaal soms", stelde de 33-jarige Amerikaan. "Ik kon vandaag niet skiën met de snelheid die nodig was. De eerste run was niet al te best, maar in de tweede kwam ik sterker voor de dag. Toch lag mijn niveau niet hoog genoeg om aanspraak te maken op meer. Ik ga me nu focussen op de komende wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Of ik binnen vier jaar weer op de olympische afspraak zal verschijnen? Ik ben gemotiveerd om nog een tijd door te gaan, en op mijn 37e ben ik dan zeker nog niet te oud om mijn kans opnieuw te wagen. Maar we zullen zien."

Marcel Hirscher ging op de reuzenslalom met het goud aan de haal. De 28-jarige Oostenrijker hield de Noor Henrik Kristoffersen en de Fransman Alexis Pinturault achter zich.

Noorse langlaufmannen veroveren goud op de 4x10km aflossing

Noorwegen heeft het goud veroverd op de 4x10 kilometer aflossing in het langlaufen.

Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger en Johannes Høsflot Klæbo finishten voor Noorwegen met een totaaltijd van 1:33:04.9. De Noren maakten het verschil via slotlanglaufer Klæbo, die een versnelling in huis had waartegen zijn Russische tegenstander om goud niet opgewassen was. De olympische atleten uit Rusland (1:33:14.3) moesten uiteindelijk vrede nemen met het zilver, het brons ging naar Frankrijk (1:33:41.8).

Finland (1:34:45.4) viel net naast het podium. Zweden (1:35:10.5), op de vorige Winterspelen in 2014 nog de beste, strandde op plaats vijf.

Het is voor het eerst sinds de Spelen van 2002 in Salt Lake City dat Noorwegen bij de mannen de titel op de langlaufestafette pakt. Gisteren verzekerden de Noorse vrouwen zich al van de hoogste podiumplaats op de 4x5 kilometer aflossing.

Sam Maes: "Niet helemaal tevreden want wilde top 30"

Sam Maes had na afloop van de olympische reuzenslalom gemengde gevoelens. Hij haalde zijn doel van de top 30 net niet, maar anderzijds mocht de jonge Antwerpenaar toch terugblikken op een verdienstelijke wedstrijd. Vooral zijn tweede run in het Yongpyong Alpine Centre mocht er zijn.

Maes stond na afloop van de eerste run 38e, op ruim vijf seconden van Marcel Hirscher. In de tweede run kon de 19-jarige Maes het verschil met de nieuwe olympisch kampioen beperken tot drie seconden. Hij schoof in het klassement nog zes plaatsen op naar nummer 32.

"In de eerste run heb ik te voorzichtig geskied, wat eigenlijk niet de bedoeling was. De tweede run skiede ik veel ambitieuzer. Ik ben er echt voor gegaan, vooral in het onderste stuk. Ik verlies juist drie seconden op Marcel Hirscher. Daar moet ik tevreden mee zijn", reageerde Maes. "Als ik in de eerste run dezelfde prestatie neerzet, zit ik in de top 30. Maar zo was het jammer genoeg niet. Maar het positieve uit de tweede manche neem ik mee."

Zondag startten 110 skiërs aan de reuzenslalom. Maes, met zijn negentien lentes een van de jongsten uit het pak, zit qua klassering ruim in de bovenste helft maar toch was hij niet helemaal gelukkig. "Ik start nooit met de ambitie 32e te worden. Mijn doel hier was top 30, dus echt tevreden kan ik niet zijn."

Donderdag komt Sam Maes een tweede keer in actie op de Winterspelen. Hij neemt dan, net als Kai Alaerts, deel aan de slalom. "Daar liggen mijn verwachtingen niet zo hoog", legt Maes uit. "Ik ben er nog niet zo stabiel in. Pas dit jaar heb ik een grote stap vooruit richting top gezet, maar ik moet nog bevestigen. Ik ga uiteraard alles geven, zo goed mogelijk skiën. We zullen zien."

Freestyle skiër Oystein Braaten pakt slopestylegoud

De 22-jarige freestyle skiër Oystein Braaten heeft zondag het goud veroverd in de slopestyle op de Winterspelen in Pyeongchang. Met 95,00 punten, behaald bij zijn eerste van drie runs, verwees de Noor de Amerikaan Nick Goepper (93,60) en de Canadees Alex Beaullieu-Marchand (92,40) naar de ereplaatsen. De Zwitserse wereldbekerleider Andri Ragettli (76,40) strandde op de zevende plaats.

Goepper staat voor de tweede Spelen op rij op het podium. Vier jaar geleden moest hij met brons vrede nemen. Braaten was er in Sochi ook al bij, maar werd daar pas tiende.

Sam Maes 38ste in eerste run reuzenslalom

Sam Maes is deze nacht in Yongpyong 38e geworden in de eerste run van de olympische reuzenslalom. De 19-jarige Antwerpenaar was 5.02 trager dan de Oostenrijker Marcel Hirscher, die zijn hand naar het goud uitsteekt.

Hirscher was 63 honderdsten sneller dan de Fransman Alexis Pinturault, de bronzenmedaillewinnaar van Sochi. De Noor Leif Kristian Nestvold-Haugen is op 66 honderdsten derde. Diens landgenoot Henrik Kristoffersen, Hirschers voornaamste concurrent in het wereldbekercircuit, stelde teleur met een tiende plaats op 1.31. De Amerikaanse titelverdediger Ted Ligety werd op 2.44 pas twintigste.

De eerste run werd gekenmerkt door een hoog aantal uitvallers. Van de 110 starters zijn er nog 85 in de wedstrijd. Het hoge aantal uitvallers verbaast Maes niet. "Het gaat heel snel en er zijn veel overgangen, waardoor je sommige paaltjes niet goed ziet. Dat maakt het heel moeilijk", legt hij uit. "Ik ben wel tevreden dat ik de finish heb gehaald, dat is altijd het eerste doel. Het tweede doel is snel zijn. Dat is misschien niet helemaal gelukt. Ik verlies vijf seconden op Hirscher, dat moet sneller."

Met zes wereldbekerzeges op rij domineert de 28-jarige Hirscher het alpine skiën al sinds het seizoen 2011-2012, maar op vorige Winterspelen greep hij telkens naast de ultieme bekroning. In Vancouver werd hij vierde in de reuzenslalom en vijfde in de slalom, in Sochi opnieuw vierde in de reuzenslalom en tweede in de slalom. In Pyeongchang kon hij zich afgelopen dinsdag in de combiné wel voor het eerst tot olympisch kampioen kronen.

Tevreden

Sam Maes had deze nacht enkele minuten nodig om te bekomen van zijn eerste run in de reuzenslalom. De 19-jarige Antwerpenaar moest diep gaan op het erg uitdagende parcours van het Yongpyong Alpine Centre. "Het was heel vermoeiend. Ik heb nog niet de fysieke kracht om hier onderaan de piste, op het moeilijkste stuk, voluit te gaan. Maar ik ben tevreden over mijn skiën, dat valt goed mee", reageerde hij.

Maes maakte zondag zijn olympisch debuut, maar nerveus was hij niet. "Dat ben ik zelden voor een wedstrijd", zegt hij. "Ik neem deze wedstrijd zoals elke andere. Natuurlijk was het mijn eerste keer tegen Hirscher, maar ik was niet onder de indruk van de omstandigheden."

Om 13u45 (5u45 Belgische tijd) staat de tweede run op het programma. "Ik hoop technisch mooi te skiën", aldus Maes. "Ik had de 36e tijd (toen hij finishte, red). De top 40 moet kunnen, en de top 30 is het doel. Je moet altijd naar boven kijken" (lacht).