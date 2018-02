Vandaag op de Winterspelen: Sam Maes "niet helemaal tevreden" na 32e plaats in reuzenslalom - Noorwegen alweer aan het feest IB en MH

18 februari 2018

08u02

Noorse langlaufmannen veroveren goud op de 4x10km aflossing

Noorwegen heeft het goud veroverd op de 4x10 kilometer aflossing in het langlaufen.

Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger en Johannes Høsflot Klæbo finishten voor Noorwegen met een totaaltijd van 1:33:04.9. De Noren maakten het verschil via slotlanglaufer Klæbo, die een versnelling in huis had waartegen zijn Russische tegenstander om goud niet opgewassen was. De olympische atleten uit Rusland (1:33:14.3) moesten uiteindelijk vrede nemen met het zilver, het brons ging naar Frankrijk (1:33:41.8).

Finland (1:34:45.4) viel net naast het podium. Zweden (1:35:10.5), op de vorige Winterspelen in 2014 nog de beste, strandde op plaats vijf.

Het is voor het eerst sinds de Spelen van 2002 in Salt Lake City dat Noorwegen bij de mannen de titel op de langlaufestafette pakt. Gisteren verzekerden de Noorse vrouwen zich al van de hoogste podiumplaats op de 4x5 kilometer aflossing.

Sam Maes: "Niet helemaal tevreden want wilde top 30"

Sam Maes had na afloop van de olympische reuzenslalom gemengde gevoelens. Hij haalde zijn doel van de top 30 net niet, maar anderzijds mocht de jonge Antwerpenaar toch terugblikken op een verdienstelijke wedstrijd. Vooral zijn tweede run in het Yongpyong Alpine Centre mocht er zijn.

Maes stond na afloop van de eerste run 38e, op ruim vijf seconden van Marcel Hirscher. In de tweede run kon de 19-jarige Maes het verschil met de nieuwe olympisch kampioen beperken tot drie seconden. Hij schoof in het klassement nog zes plaatsen op naar nummer 32.

"In de eerste run heb ik te voorzichtig geskied, wat eigenlijk niet de bedoeling was. De tweede run skiede ik veel ambitieuzer. Ik ben er echt voor gegaan, vooral in het onderste stuk. Ik verlies juist drie seconden op Marcel Hirscher. Daar moet ik tevreden mee zijn", reageerde Maes. "Als ik in de eerste run dezelfde prestatie neerzet, zit ik in de top 30. Maar zo was het jammer genoeg niet. Maar het positieve uit de tweede manche neem ik mee."

Zondag startten 110 skiërs aan de reuzenslalom. Maes, met zijn negentien lentes een van de jongsten uit het pak, zit qua klassering ruim in de bovenste helft maar toch was hij niet helemaal gelukkig. "Ik start nooit met de ambitie 32e te worden. Mijn doel hier was top 30, dus echt tevreden kan ik niet zijn."

Donderdag komt Sam Maes een tweede keer in actie op de Winterspelen. Hij neemt dan, net als Kai Alaerts, deel aan de slalom. "Daar liggen mijn verwachtingen niet zo hoog", legt Maes uit. "Ik ben er nog niet zo stabiel in. Pas dit jaar heb ik een grote stap vooruit richting top gezet, maar ik moet nog bevestigen. Ik ga uiteraard alles geven, zo goed mogelijk skiën. We zullen zien."

Freestyle skiër Oystein Braaten pakt slopestylegoud

De 22-jarige freestyle skiër Oystein Braaten heeft zondag het goud veroverd in de slopestyle op de Winterspelen in Pyeongchang. Met 95,00 punten, behaald bij zijn eerste van drie runs, verwees de Noor de Amerikaan Nick Goepper (93,60) en de Canadees Alex Beaullieu-Marchand (92,40) naar de ereplaatsen. De Zwitserse wereldbekerleider Andri Ragettli (76,40) strandde op de zevende plaats.

Goepper staat voor de tweede Spelen op rij op het podium. Vier jaar geleden moest hij met brons vrede nemen. Braaten was er in Sochi ook al bij, maar werd daar pas tiende.

Sam Maes 38ste in eerste run reuzenslalom

Sam Maes is deze nacht in Yongpyong 38e geworden in de eerste run van de olympische reuzenslalom. De 19-jarige Antwerpenaar was 5.02 trager dan de Oostenrijker Marcel Hirscher, die zijn hand naar het goud uitsteekt.

Hirscher was 63 honderdsten sneller dan de Fransman Alexis Pinturault, de bronzenmedaillewinnaar van Sochi. De Noor Leif Kristian Nestvold-Haugen is op 66 honderdsten derde. Diens landgenoot Henrik Kristoffersen, Hirschers voornaamste concurrent in het wereldbekercircuit, stelde teleur met een tiende plaats op 1.31. De Amerikaanse titelverdediger Ted Ligety werd op 2.44 pas twintigste.

De eerste run werd gekenmerkt door een hoog aantal uitvallers. Van de 110 starters zijn er nog 85 in de wedstrijd. Het hoge aantal uitvallers verbaast Maes niet. "Het gaat heel snel en er zijn veel overgangen, waardoor je sommige paaltjes niet goed ziet. Dat maakt het heel moeilijk", legt hij uit. "Ik ben wel tevreden dat ik de finish heb gehaald, dat is altijd het eerste doel. Het tweede doel is snel zijn. Dat is misschien niet helemaal gelukt. Ik verlies vijf seconden op Hirscher, dat moet sneller."

Met zes wereldbekerzeges op rij domineert de 28-jarige Hirscher het alpine skiën al sinds het seizoen 2011-2012, maar op vorige Winterspelen greep hij telkens naast de ultieme bekroning. In Vancouver werd hij vierde in de reuzenslalom en vijfde in de slalom, in Sochi opnieuw vierde in de reuzenslalom en tweede in de slalom. In Pyeongchang kon hij zich afgelopen dinsdag in de combiné wel voor het eerst tot olympisch kampioen kronen.

Tevreden

Sam Maes had deze nacht enkele minuten nodig om te bekomen van zijn eerste run in de reuzenslalom. De 19-jarige Antwerpenaar moest diep gaan op het erg uitdagende parcours van het Yongpyong Alpine Centre. "Het was heel vermoeiend. Ik heb nog niet de fysieke kracht om hier onderaan de piste, op het moeilijkste stuk, voluit te gaan. Maar ik ben tevreden over mijn skiën, dat valt goed mee", reageerde hij.

Maes maakte zondag zijn olympisch debuut, maar nerveus was hij niet. "Dat ben ik zelden voor een wedstrijd", zegt hij. "Ik neem deze wedstrijd zoals elke andere. Natuurlijk was het mijn eerste keer tegen Hirscher, maar ik was niet onder de indruk van de omstandigheden."

Om 13u45 (5u45 Belgische tijd) staat de tweede run op het programma. "Ik hoop technisch mooi te skiën", aldus Maes. "Ik had de 36e tijd (toen hij finishte, red). De top 40 moet kunnen, en de top 30 is het doel. Je moet altijd naar boven kijken" (lacht).