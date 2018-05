Usain Bolt moet olympisch goud definitief inleveren dankzij dopingzondaar Nesta Carter VH en MH

31 mei 2018

17u13 0 Olympische Spelen Usain Bolt is één van zijn negen gouden medailles op de Olympische Spelen definitief kwijt . Niet zijn schuld, wel die van zijn landgenoot Nesta Carter.

Op 3 juni 2016 verschenen de eerste berichten in de Jamaicaanse pers dat Carter, die deel uitmaakte van het 4x100m aflossingsteam, bij het hertesten van stalen van Peking 2008 op het verboden middel methylhexaneamine zou zijn betrapt. Op 25 januari 2017 legde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hem een sanctie op. Vandaag besliste het Internationaal Sporttribunaal (TAS) het beroep te verwerpen.

Voor Bolt moet het een frustrerende zaak zijn. Hij sloot zijn carrière in de zomer van 2017 af zonder enige smet op zijn blazoen. Negen gouden medailles stonden er op z'n naam, waarmee hij de gouden oogst van Carl Lewis en Paavo Nurmi evenaarde. Door het inleveren van een medaille zakt hij nu een plek in de hiërarchie. "Wat kan ik daaraan doen? Ik ben getest en bewees aan de wereld dat ik clean ben. Ik heb veel bereikt in mijn carrière en deze zaak verandert daar niets aan. Ze toont vooral aan dat wie vals speelt, vroeg of laat tegen de lamp loopt."