Usain Bolt aanwezig bij opening van olympisch stadion in Tokio MGL

15 oktober 2019

09u26 0 Olympische Spelen Achtvoudig olympisch kampioen Usain Bolt (33) zal volgende week maandag als genodigde de opening van Japans nieuwe nationaal stadion in Tokio bijwonen. Dat heeft het organisatiecomité van de Olympische Spelen 2020 vandaag in de Japanse hoofdstad bekendgemaakt. Wat de voormalige Jamaicaanse atletiekster precies zal doen, is nog niet bekend.

Het nieuwe nationaal stadion, dat een capaciteit heeft van 68.000 toeschouwers, werd opgericht daar waar eerder het stadion stond dat de Spelen van 1964 ontving. Volgend jaar zullen in het olympisch stadion de openings- en slotceremonie van de Spelen plaatsvinden, net als de atletiekcompetities en enkele voetbalwedstrijden. De komende maand wordt het stadion helemaal afgewerkt. Het eerste sportieve hoogtepunt moet de finale van het nationale voetbalbekertoernooi worden op 1 januari.

8 keer olympisch goud

Usain Bolt is een van de grootste olympiërs aller tijden. Hij haalde acht gouden medailles verdeeld over drie Olympische Spelen. Hij werd drie keer opeenvolgende olympisch kampioen op de 100 meter (2008, 2012, 2016) en pakte ook drie olympische titels op de 200 meter (2008, 2012, 2016). Met de Jamaicaanse estafetteploeg pakte hij goud in 2012 en 2016 op de 4x100 meter. Op de 100 (9.58 seconden) en 200 meter (19.19 seconden) bezit hij nog altijd het wereldrecord, net als op de estafette (36.84). Dat laatste liep hij op de Olympische Spelen in Londen (2012).