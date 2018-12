Uit vrees voor de hitte: marathon op Spelen van Tokio start mogelijk om 6 uur ‘s ochtends LPB

05 december 2018

13u56 0

De organisatoren van de Olympische Spelen van Tokio 2020 hebben voorgesteld de start van de marathons nog vroeger te houden. Zowel de mannen als de vrouwen zouden om 7 uur ‘s ochtends vertrekken voor hun wedstrijd over 42,195 km. Vanwege de mogelijke hitte is bij de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) een verzoek ingediend dat tijdstip te vervroegen naar 5.30 uur of 6 uur.

De Olympische Spelen worden gehouden van 24 juli tot en met 9 augustus 2020. Afgelopen zomer liepen de temperaturen in Tokio op tot 41 graden, met een gemiddelde van iets meer dan 30 graden in juli. Zo warm was het sinds 1998 niet geweest. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besliste eerder al de aanvangstijden van rugbywedsrijden en mountainbike aan te passen. “Gebaseerd op de mening van een groep experts zullen we een verzoek indienen ook de marathons en de 20 km snelwandelen te vervroegen”, zegt Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité.