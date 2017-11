Triatleet Van Riel wil schitteren in Tokio: "Het is mijn droom om daar een medaille te halen" DMM

17u53

Bron: Belga 0 BELGA Marten Van Riel, compleet bezweet tijdens het loopnummer. Olympische Spelen Triatleet Marten Van Riel boekte begin november in Japan zijn eerste Wereldbekerzege, een nieuwe mijlpaal in zijn carrière na zijn zesde plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. "De wedstrijd in Miyazaki was niet van olympisch niveau, maar het is belangrijk te leren strijden voor de overwinning", verklaart hij op de Team Belgium-stage in Lanzarote.

"Volgend jaar hoop ik in de World Series, een niveau hoger dan de WB-manches, in de buurt te komen van de medailles", stelt de 24-jarige triatleet. "Ook de Wereldbeker in Antwerpen heb ik met stip aangeduid in mijn agenda, daar wil ik echt goed zijn en op het podium staan."

"Die zesde plaats in Rio kwam heel onverwacht. Nu is het mijn droom om een medaille te behalen op de Spelen in Tokio. Ik doe er in ieder geval alles voor", vervolgt de Loenhoutenaar. "Het is mogelijk dat er in Tokio maar vier landen zullen zijn die drie atleten mogen meenemen, in plaats van acht landen in Rio. Dat verhoogt de kansen. Het niveau op de World Series ligt eigenlijk hoger dan op de Spelen, want daar doen vaak vijf sterke Spanjaarden en vijf sterke Britten mee."

Begin februari liep Van Riel een blessure op aan het heiligbeen. "Dat was het gevolg van overbelasting. Na mijn goed resultaat in Rio was ik iets te gemotiveerd. Op training bleef het supergoed gaan, maar ik heb me geforceerd. Het is zuur dat ik daardoor drie maanden niet heb kunnen lopen, wat net mijn werkpunt is."

Op de Spelen in Tokio staat de gemengde aflossing voor het eerst op het olympisch programma. Volgens coach Nick Baelus kan België hierin echt een rol spelen en behoren medailles op EK's en WK's tot de mogelijkheden voor Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel en Valerie Barthelemy. "Er zit zeker muziek in ons aflossingsteam, al is het een heel onvoorspelbare discipline. We kunnen mondiaal tot de beste acht landen behoren. We hebben vier atleten die hun streng trekken op wereldniveau, iets wat normaal enkel voor de grootmachten is weggelegd", besluit Van Riel.

smb Marten Van Riel.