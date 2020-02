Topjudoka Matthias Casse (22): “Voor minder dan goud ga ik niet naar de Olympische Spelen” KDW/ODBS

11 februari 2020

Geweldige prestatie van judoka Matthias Casse (-81kg) zondag in Parijs. De Antwerpenaar, die er volgende week pas 23 wordt, pakte zijn eerste titel in een grandslamtoernooi en klimt zo naar het nummer één van de wereld. Dat opent meer dan perspectieven voor de Spelen in Tokio in augustus. “In judo is het heel moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren - het kan gedaan zijn in één seconde - maar het doel in Tokio is sowieso goud”, zegt Casse in Parijs bij VTM NIEUWS. “Voor minder ga ik niet naar daar. Zeker de kans dat ik op het podium sta, is redelijk groot.”

Casse over zijn speciale band met Dirk Van Tichelt: “Focus belangrijk”

Trainingspartner van Casse is Dirk Van Tichelt, die vier jaar geleden op de Olympische Spelen goed was voor brons. Toen was Casse in Rio aanwezig als sparringpartner voor de ‘Beer van Brecht’. Nu draagt Van Tichelt zijn steentje bij aan het succesverhaal van Casse. “Dirk is heel ‘down to earth’ en blijft altijd rustig. Zijn motto is dat het ook in het hoofd goed moet zitten. Samen met Mark Van der Ham (zijn Nederlandse coach, nvdr) leert hij me hoe ik me 100% moet focussen.”