Tokio 2020 heeft nieuwe datum: WK atletiek schuift op, moeten wielrenners keuze maken tussen Tour en olympische wegrit? GVS

30 maart 2020

14u10 2 Olympische Spelen De Olympische Spelen zullen volgend jaar starten op 23 juli en eindigen op 8 augustus. Dat werd zonet bevestigd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Er werd ook een nieuwe datum gevonden voor de Paralympische Spelen. Die gaan door van 24 augustus tot 5 september. Na lang beraad is de puzzel eindelijk gelegd.

De nieuwe datum betekent wel dat de olympische wegrit en de Tour de France volgend jaar overlappen en de renners dus keuzes zullen moeten maken - tenminste als de wegrit zoals gepland ook volgend jaar in het eerste weekend van de Spelen (24-25 juli) zal gereden worden. De Tour 2021 vindt plaats tussen 2 juli en 25 juli.

Normaal gezien zou ook het WK atletiek in Eugene overlappen met de Spelen, maar dat evenement wordt verplaatst van 2021 naar 2022. Het WK atletiek in de Verenigde Staten was volgend jaar voorzien van 6 tot 15 augustus en moet dus noodgedwongen verplaatst worden. Sebastan Coe, voorzitter van World Athletics, erkende vrijdag al dat “flexibiliteit nodig zal zijn”.

“We steunen de nieuwe data van de Spelen voor 2021", zo klinkt het in een mededeling van World Athletics. “Dit geeft onze atleten de tijd die ze nodig hebben om opnieuw aan trainen en competitie toe te komen. Iedereen moet flexibel zijn en compromissen sluiten. Daarom werken we nu met de organisatoren van het WK in Oregon aan nieuwe data in 2022.”

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa Olympics(@ Olympics) link