Toch EK artistieke gymnastiek voor Nina Derwael Valerie Hardie

10 juni 2020

12u01 0 Meer sport Goed nieuws voor wereldkampioene Nina Derwael en alle andere gymnasten: het EK, dat oorspronkelijk eind april gepland was in Parijs maar werd afgelast, staat nu in december in Baku op de kalender. Als alles naar wens verloopt, zal Derwael daar aantreden.

Het EK artistieke gymnastiek stond van 30 april tot 3 mei in Parijs op de agenda maar door de coronacrisis besliste de Franse organisatoren het EK definitief te annuleren. Bij de mannen was het Azerbeizdjaanse Baku al kandidaat om midden mei het EK te houden en boden na de afgelasting van Parijs aan om ook het EK voor de vrouwen, zowel bij de junioren als senioren, in te richten. De mannen zijn van 9 tot 13 december aan de beurt, de vrouwen van 17 tot 20 december.

Dat klinkt als muziek in de oren van Nina Derwael en de andere gymnasten, want het was lang niet zeker of er nog wel een competitie zou zijn in 2020. De 20-jarige Truiense, die al Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers was in 2017 en 2018, heeft nu een doel waar ze zich op kan focussen. Vorig jaar paste Derwael voor het EK, om zich toe te leggen op het WK in oktober 2019.

Om zich klaar te stomen voor het EK treedt het Belgische team in november allicht aan op een officieuze competitie in Marseille. Dat moet dan de laatste test voor het EK worden.