Tik-tak, tik-tak: nog twee jaar te gaan tot Tokio 2020, maar wat gaat er nu anders zijn aan de 32ste editie? Japanse hoofdstad telt af naar Zomerspelen Valerie Hardie

24 juli 2018

14u56 0 Olympische Spelen In Tokio zijn ze al naarstig aan het aftellen. Nog 731 dagen en dan beginnen op 24 juli 2020 de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad. Daar kleeft zoals altijd een fenomenaal prijskaartje aan - 10,8 miljard euro - maar wat gaat er nu anders zijn aan de 32ste editie?

Meer sporten, meer kampioenen

Nooit stonden er meer sporten en disicplines op het olympisch programma dan voor Tokio 2020: 33 sporten, met daarin een heleboel disicplines die in totaal 339 olympische kampioenen zullen opleveren. In 2016 werd 'slechts' 307 keer olympisch goud uitgereikt.

Vijf nieuwe sporten haalden de lijst voor Tokio, al zijn baseball/softball geen echte nieuwkomers. Zij verdwenen in 2012 en 2016 van het programma, na hun olympisch debuut in 1992. Karate, klimmen, surfen en skateboarden zijn de nieuwe sporten. Voorts kwamen er ook nieuwe onderdelen bij in al bestaande sporten, zoals de 3x3 competitie bij vrouwen en mannen in het basketbal.

Minder atleten, meer vrouwen

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, was een pleitbezorger van meer vrouwelijke atleten op de Olympische Spelen. In Tokio zouden 48,8 procent van alle atleten vrouwen zijn. In Barcelona 1992 was dat nog 28,8 procent. Om dat doel te bereiken, laste het IOC verschillende gemengde proeven in - zo zijn er gemengde aflossingnummers in het zwemmen, atletiek en schieten opgenomen - terwijl ze ook onderdelen bij de mannen naar de vrouwen verschoven. Zo moet mannelijke boksers twee van hun tien gewichtsklassen 'afstaan' aan de vrouwen, die er een categorie bij de welters en vedergewichten bijkrijgen en nu op vijf gewichtsklassen uitkomen. Ook in kano en roeien moeten de mannen 'inleveren'.

In totaal zullen er in Tokio minder atleten deelnemen aan de Spelen, al is de daling minimaal: in Rio kwam een recordaantal van 11.544 atleten in actie, in Tokio zullen er dat 11.091 zijn. Wat nog altijd meer is dan Londen 2012 (10.768), Peking 2008 (10.942) en Athene 2004 (10.625). Atletiek moet het meest inkrimpen: er zijn 105 tickets minder te verdelen onder de atleten dan voor Rio 2016.

Duurdere tickets

Het organisatiecomité van Tokio 2020 maakte vrijdag z'n ticketprijzen bekend en die zijn duurder dan voor Rio 2016 maar minder duur dan Londen 2012. De duurste tickets zijn zoals altijd voor de openings- en sluitingsceremonie (tussen 92 en 2.300 euro), maar de helft van alle tickets zal 61 euro of minder kosten. Aan de goedkoopste kaartjes raak je voor 19 euro en er zullen ook speciale tarieven zijn voor kinderen, bejaarden en mindervaliden. Softball, voetbal, hockey en rugby zullen de goedkoopste sporten zijn om bij te wonen, de duurste atletiek, zwemmen en basketbal. De tickets zijn nog niet te loop, vanaf de lente van 2019 worden ze via officiële websites aangeboden.