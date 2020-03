Thomas Briels, kapitein van de Red Lions: “In dat geval hoop ik dat de Olympische Spelen een jaar uitgesteld worden” PDD/TLB

20 maart 2020

16u22

Bron: VTM 2 Olympische Spelen Ook voor de Red Lions is het afwachten wat er met de Olympische Spelen van komende zomer zal gebeuren. De nationale hockeymannen mikken op goud in Tokio, maar aanvoerder Thomas Briels (32) houdt er wel rekening mee dat het coronavirus de planning nog flink in de war kan sturen. “Ik hoop in dat geval dat de Spelen een jaar uitgesteld worden, niet dat ze ze afschaffen”, zegt Briels in een gesprek met VTM.

“Als de Spelen afgeschaft worden, moeten we nog vier jaar wachten”, beseft Briels. “Ik ben inmiddels al een stukje ouder en ik weet niet of ik dat nog zal trekken. (lacht) Dus ik hoop dat de Spelen uitgesteld worden, ofwel een paar maanden ofwel tot volgend jaar. Een volledige afgelasting zie ik ook niet gebeuren. Ik denk dat er daarvoor te veel belangen op het spel staan. Er zijn ook heel wat jongens die nu al hun leven ná Tokio al hebben gepland en vier jaar is toch een lange tijd als topsporter. Je moet ook veel opofferingen doen en die moet je ook wel kunnen verantwoorden naar jouw familie of jouw omgeving. Daarom hoop ik dat ze het uitstellen.”

Dat andere toplanden als India en Australië wél nog samen kunnen trainen, heeft daar ook mee te maken. “De Indiërs zitten in lockdown, maar wel bij elkaar op de plek waar ze kunnen trainen. En Australië zit nog niet in lockdown, denk ik. Dat zijn toch twee grote kanshebbers op het goud en als de Spelen gewoon doorgaan, dan zijn zij toch in het voordeel. Na onze Europese titel zaten we goed op schema. We stonden er écht heel goed voor en dan is het jammer dat dit gebeurt. Als de Spelen gewoon doorgaan, dan zullen we veel werk moeten verzetten op korte tijd.”

Briels: “Als het een risico is voor de gezondheid, dan lijkt het me logisch dat de Spelen uitgesteld worden”

Hoe vult Briels zijn dagen tijdens de coronacrisis?