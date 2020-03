Thomas Briels, aanvoerder van de Red Lions: “Ik verwacht niet dat er nu jongens de handdoek gaan werpen” PDD/YP

24 maart 2020

16u17

Bron: VTM Nieuws 0 Olympische Spelen Thomas Briels, de aanvoerder van de Red Lions, is niet verrast door het uitstel van de Spelen. Dat zegt hij in een eerste reactie aan VTM Nieuws. “Het is jammer, maar het lag in de lijn van de verwachtingen”, klinkt bij de kapitein, die uitsluit dat er door de beslissing van het IOC ploegmaats zullen afscheid nemen van het nationale team.

“We hadden gehoopt dat de Spelen maar met een paar maanden zouden worden uitgesteld, maar het is nu blijkbaar met een jaar. Het is wel een begrijpelijke beslissing, denk ik, gezondheid is belangrijker dan sport. We moeten ons aanpassen nu, de planning zal worden omgegooid. Het is aan ons nu om hier als team goed mee om te gaan. De beslissing van de IOC is de juiste, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het is niet omdat we van de nationale ploeg zijn, dat we meer of minder mogen. Wij moeten het goeie voorbeeld geven en thuis blijven, hopelijk kunnen we allemaal samen het virus snel stoppen.”

Groot vraagteken

“Het is een groot vraagteken hoe het nu verder moet”, klinkt het ook nog. “Het is nog ‘vroeg’ nu. We waren ons individueel aan het voorbereiden op de Spelen met een loop- en krachtprogramma thuis. ‘k Weet niet hoe lang we dat nog moeten volhouden, maar hopelijk kunnen we snel terug bij elkaar komen. Het is nu aan de staff om een goede planning voor ons uit te schrijven. Hopelijk kunnen we snel de competitie hervatten ook, zodat we toch niet té lang zonder hockeystick zijn.”

Het doel was ook die gouden medaille op de Spelen. We waren goed op weg: iedereen was fit, iedereen had er zin in, we waren goed bezig in de Pro League… En dan gebeurt zoiets Thomas Briels

“Dit is een aparte situatie, het is nog nooit gezien. De focus lag echt wel op Tokio, we waren er hard naartoe aan het werken. We wonnen het WK en het EK, dus het volgende doel was ook die gouden medaille op de Spelen. We waren goed op weg: iedereen was fit, iedereen had er zin in, we waren goed bezig in de Pro League… En dan gebeurt zoiets. Aan ons nu om er goed mee om te gaan. We moeten verder doen en ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn voor wanneer de Spelen wél doorgaan.”

Positief bekijken

Briels verwacht niet dat het uitstel van de Spelen ervoor zal zorgen dat er van zijn ploegmaats zullen afhaken. “Ik denk niet dat er jongens zijn die zomaar gaan stoppen. Het is een mooi doel, we hebben een heel mooi team. Ik denk dat we dit uitstel positief moeten zien: zo hebben we nog meer tijd om ons voor te bereiden en om beter te worden. Er zullen nog nieuwe uitdagingen komen, maar dat maakt het alleen maar mooier en interessanter. Ik verwacht niet dat er zomaar jongens de handdoek in de ring gaan gooien. Ikzelf? Mijn lichaam voelt goed, ik ben fit. Ik blijf er zin in hebben.”

Hockeybond: “Uitstel is logisch,maar sportief komt het minder uit”

De Belgische hockeymannen zullen dus wat langer geduld moeten hebben in hun jacht op olympisch goud. De Red Lions van bondscoach Shane McLeod, regerend Europees en wereldkampioen, zouden het toernooi deze zomer als topfavoriet starten. “We hoopten in eerste instantie op een uitstel van enkele maanden tot de herfst van dit jaar”, volgt Pilet zijn aanvoerder. “Maar dat scenario is al van tafel. Als je de logica volgt, kom je uit bij een verschuiving tot juli 2021. Op sportief gebied is dat toch wat zuur. We zitten met de Lions in een prima periode. Onze voorbereiding in Australië was ook vlekkeloos verlopen, met enkele knappe resultaten in de Pro League. Nu moeten we weer van nul beginnen. Het contract met Shane McLeod liep ook tot 1 januari 2021, we legden al contacten met een eventuele opvolger.”

“We zullen hier dus allemaal rekening mee moeten houden. In 2021 zit de kans er dan ook in dat de toernooien elkaar in sneltempo zullen opvolgen, met al zeker het EK. Er zal de volgende weken nog veel duidelijk moeten worden.”

