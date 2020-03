Thiam installeert fitnesszaal in haar garage en laat zich uit over Olympische Spelen: “Ik weet niet of het mogelijk is” YP

19 maart 2020

11u12

Bron: Instagram Nafi Thiam 0 Olympische Spelen Het coronavirus heeft de hele sportwereld lamgelegd, maar de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus) blijven (voorlopig) op het programma staan. Nafi Thiam wil in de Japanse hoofdstad maar al te graag haar olympische titel in de zevenkamp verdedigen. Ze installeerde in haar garage intussen een tijdelijke fitnessruimte om haar voorbereiding niet te veel in het gedrang te laten komen. Dat toonde ze in een filmpje op haar Instagrampagina. Ze antwoordde er ook op de vele vragen van haar fans en liet zich uit over het al dan niet doorgaan van de Spelen.

Gaan de Olympische Spelen komende zomer nu door of niet? Als het aan de Japanse organisatie ligt wel, maar er komt almaar meer tegenkanting uit de hoek van de atleten. Zo sprak onder meer Katerina Johnson-Thompson, de grote concurrente van Thiam voor Olympisch goud, onlangs al dat ze zich onder druk gezet voelde en vandaag heeft ook onze landgenote zelf de stilte doorbroken. “Ik heb vele berichtjes gekregen over mijn huidige situatie: of mijn training eronder lijdt, of ik me zorgen maak, wat ik denk over de lockdown, mijn mening over de Olympische Spelen... Daarom even deze video’s op mijn Instagramverhaal", leidt de vriendin van collega-atleet Niels Pittomvils een reeks van 22 korte verhalen in.

“Mijn trainingen zijn inderdaad verstoord, maar dat is voor elke atleet het geval. Zo’n oefensessie zijn superbelangrijk voor mij, maar ik probeer alles in perspectief te zien. Het belangrijkste nu is dat we de epidemie bestrijden. Ik ben erg gelukkig dat ik nog steeds gezond ben en ik hoop dat dat ook zo gaat blijven.”

Ik weet dat er vele atleten tegen zijn en dat er ook veel voor zijn... Ikzelf wil momenteel nog geen positie innemen in het debat Nafi Thiam over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen

“Zoals jullie weten, zijn alle trainingsfaciliteiten gesloten”, gaat Thiam verder. “Pistes, sportcentra, fitnesszalen,... Totaal begrijpelijk, en ook nodig op dit moment. (...) Ik heb dan ook een kleine fitnesszaal geïnstalleerd in mijn garage. Het is niet spectaculair, maar het zal absoluut van pas komen. Indien ik niet naar de gym kan gaan, komt de gym wel naar mij!” In de video hieronder krijgt u alvast een impressie van die fitnessruimte - met natuurlijk ook de nodige aandacht voor hygiëne.

“Daarnaast ga ik ook vaak hardlopen in het dorp hier en probeer ik plaatsen te vinden waar ik kan speerwerpen. We proberen onze plan te trekken en oplossingen te zoeken. We blijven ook de laatste richtlijnen van de overheid respecteren. Zo train ik niet langer in groep, maar wel alleen of met mijn techniekcoach. En we blijven vooral positief”, aldus Thiam, die nadien het nadien ook heeft over de Olympische Spelen.

“Ik weet dat er vele atleten tegen zijn en dat er ook veel voor zijn, maar ik ga eerlijk zijn... Op dit moment wil ik geen positie innemen in het debat. Áls de Spelen doorgaan deze zomer, dan moet de gezondheid van de atleten, fans en medewerkers primeren. Ik hoop in elk geval met heel mijn hart dat het mogelijk is, maar ik weet het niet. We bereiden ons heel lang voor, denken steeds aan de Spelen. We willen er zijn, maar dan wel allemaal samen. We zien wel wat er gebeurt in de komende weken en maanden. Gelijk wat er beslist wordt, ik weet dat ik niet in de meest moeilijke situatie zit. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die zwaar in de problemen zitten door wat er momenteel aan de gang is. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alles evolueert in de juiste richting. Dus alstublieft: respecteer de laatste maatregelen van de regering. Draag zorg voor elkaar!”

Like the Belgian athletes, for you and the other people stay home, stay safe ! @SanteBelgique @be_gezondheid @CrisiscenterBE #Solidarity #SaveTheSummer #TeamBelgium pic.twitter.com/9RBg5kVrPm Team Belgium(@ teambelgium) link