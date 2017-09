Stromae maakt promofilmpje Olympische Spelen in Parijs SVH ESA

15u47

Stromae maakt promofilmpje voor Olympische Spelen in Parijs Het Frans-Belgische regisseurstrio 'Paul, Luc & Martin' - beter bekend als Paul Van Haver (Stromae), Luc Junior Tam en Martin Scali - heeft opnieuw een ferm visitekaartje afgeleverd. De drie werden door Frankrijk aangesteld om de officiële videoclip te draaien voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Het filmpje, een mix van sport, verbondenheid en emoties is gemaakt naar de idealen van De Coubertin, één van de vaders van de moderne Olympische Spelen. De makers trokken voor de clipnaar filmlocaties in Frankrijk, Marokko, Ivoorkust én Thailand en filmden er zowel taferelen van euforie na een overwinning en pijn na de nederlaag. Allen wakkeren ze in de spot de vlam aan.



De film werd besteld door het comité voor de kandidatuur van de stad Parijs in 2014 en burgemeester Anne Hidalgo van Parijs. De film werd geproduceerd door Gary Farkas en het bedrijf Phantasm. "Paul, Luc & Martin" maakten eerder de clip "Run Up" van Major Lazer, Nicki Minaj et PartyNextDoor en de clip "Coward" van Yael Naim.