Steunfonds moet Amerikaanse olympische atleten zekerheid bieden

23 juli 2020

23u15

Het Amerikaans olympisch en paralympisch comité (USOPC) heeft een steunfonds opgezet om atleten te helpen. Uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de atleten er qua inkomsten op achteruit is gegaan, 26 procent meldde zelfs dat ze de helft van hun inkomen zijn kwijtgeraakt wegens de coronacrisis.

“In gesprekken met atleten van Team USA en hun families hebben we de enorme impact vernomen bij veel sporters, terwijl de wereld een weg probeert te vinden in de coronapandemie en de Olympische Spelen van Tokio 2020 zijn uitgesteld”, zei directrice Sarah Hirshland van het USOPC. “We hebben luid en duidelijk te horen gekregen dat er hulp nodig is om de financiële lasten te dragen.”

Het steunfonds moet olympiërs in staat stellen een beroep te doen op een eenmalige toelage. Het is een sociale voorziening die een inkomen aanvult tot het vastgestelde minimumloon wanneer je uit andere bronnen onvoldoende inkomen haalt. Alle fondsen zijn voor atleten die trainen voor de Spelen van Tokio en de Winterspelen van Peking 2022. De fondsenwerving zal doorgaan tot en met september, met als doel dat atleten vanaf november geholpen kunnen worden.