Steeds meer tegenstand voor Olympische Spelen: enkele grote namen roeren zich

17 maart 2020

Olympische Spelen Het coronavirus heeft de sportwereld meer dan ooit in een wurggreep. In die mate zelfs dat ook de Olympische Spelen van komende zomer (24 juli t.e.m. 9 augustus) in Tokio in het gedrang komen. De organisatoren willen vooralsnog van geen wijken weten, maar intussen roeren de eerste grote namen zich in de debatten. Zij roepen op om níet naar Tokio te trekken.

Guy Learmonth, een 27-jarige Brit gespecialiseerd in de 800m, is de eerste atleet die de kat de bel aan bond. “Puur vanuit het oogpunt van een atleet hebben we duidelijkheid, transparantie en flexibiliteit nodig”, zegt hij aan The Guardian. “De persconferentie die ik zag van de Japanse eerste minister, heeft me er niet echt van overtuigd dat de Spelen effectief zullen doorgaan... We weten niet hoe erg dit gaat worden en wat we tot dusver gezien hebben, is misschien nog maar het topje van de ijsberg. Natuurlijk willen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een succesvolle Olympische Spelen organiseren. Maar om daarin te kunnen slagen, denk ik dat ze moeten worden uitgesteld. Tenzij dat de autoriteiten kunnen garanderen dat alles normaal gaat verlopen - maar daar geloof ik dan weer niet in”, aldus Learmonth.

De Spelen zullen doorgaan zoals gepland. Enkel zonder fans, atleten of coaches Een cynische Katerina Stefanidi

“De Britse regering zegt dat we pas in mei of juni de piek zullen bereiken, dus zal er ook een streep kunnen worden gezet door de olympische kwalificatietoernooien”, zo gaat de hardloper verder. “Daarom zou ik het goed vinden mochten de Spelen worden uitgesteld tot oktober - of misschien nog later, naar 2021 of 2022. Dan zouden de atleten tenminste tijd hebben om alles te plannen en te trainen en het belangrijkste van al: tegen dan is het ergste wellicht achter de rug.”

Learmonth is niet de enige die het niet bepaald ziet goed komen. De Griekse Katerina Stefanidi, huidig Olympisch kampioene in het polsstokspringen, gaf eerder via Twitter al duidelijk aan dat ze er weinig voor voelt om de Spelen deze zomer af te werken. “De Spelen zullen doorgaan zoals gepland. Enkel zonder fans, atleten of coaches", klonk het cynisch.

Japanse premier Abe claimt steun van G7 voor ‘complete’ Spelen

De Japanse premier Shinzo Abe maakt zich dus nog altijd sterk dat alles zoals gepland kan doorgaan. Vandaag claimt hij zelfs dat de landen uit de Groep van Zeven (G7) het met hem eens zijn dat de Olympische Spelen als volwaardig sportevenement moeten doorgaan. Dat wil zeggen met het complete programma en met toeschouwers. De premier ontweek de vraag of de G7 uitstel van de Spelen als mogelijkheid heeft geopperd.

Abe heeft naar eigen zeggen een videoconferentie met de G7 gehad. Behalve Japan zitten ook de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie in de G7.

De Japanse premier houdt vol dat de Spelen in Tokio als gepland beginnen op 24 juli, ondanks dat de wereldwijde uitbraak van het coronavirus ook de sportwereld vrijwel geheel heeft lamgelegd. “We doen alles wat in onze macht ligt om ons voor te bereiden op de Spelen en we streven naar een compleet evenement als bewijs dat de mensheid het nieuwe coronavirus kan verslaan”, vertelde hij na het overleg.