Sporttribunaal neemt definitieve beslissing in dossier rond doping in Rusland ODBS

09 januari 2020

23u26

Bron: Belga 0

Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft bekendgemaakt dat het naar het Internationaal Sporttribunaal TAS trekt met het dossier rond dopinggebruik in Rusland. Het WADA schorste de Russen op 9 december al voor 4 jaar van alle grote sportevenementen, maar laat een definitieve beslissing nu over aan het TAS.

Op 9 december schorste het WADA Rusland voor vier jaar nadat duidelijk werd dat data uit het antidopinglab van Moskou gemanipuleerd overgeleverd waren. Russische atleten mogen in deze periode niet onder de Russische vlag aantreden. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, kunnen wel onder neutrale vlag in actie komen.

Op 27 december vocht Rusland zijn schorsing aan in een brief, en maakte tevens bekend naar het TAS te stappen. Het WADA maakt het dossier nu over aan het TAS, dat een definitieve beslissing moet nemen wat betreft de Russische schorsing.