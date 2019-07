Sportdatabureau: “België verovert tien medailles op de Olympische Spelen in Tokio” XC

24 juli 2019

07u00

Bron: Gracenote/Eigen berichtgeving/AD 0 Olympische Spelen Volgens Gracenote behaalt België tien medailles op de volgende Olympische Spelen. Het sportstatistiekenbureau baseert die prognose, precies één jaar voor aanvang van Tokio 2020, op de behaalde resultaten van onze landgenoten op de belangrijkste kampioenschappen sinds Rio 2016.

Gracenote ziet België zo tien medailles in Tokio veroveren. Het betreft drie keer goud, vijfmaal zilver en twee keer brons. Het databureau gaf geen namen, maar allicht werd er vooral rekening gehouden met Nafi Thiam, Nina Derwael, de Red Lions en Emma Plasschaert.

Tien keer eremetaal, ’t zou mooi zijn - vier meer dan in Rio. België zou volgens Gracenote als 23ste in de internationale medaillestand eindigen. De Verenigde Staten staan bovenaan in de virtuele medaillespiegel van Gracenote met 126 plakken (51 goud, 34 zilver, 41 brons). China volgt met 81 medailles en gastland Japan zal zichzelf overtreffen met 67 medailles.

In Tokio zijn trouwens meer olympische medailles dan ooit te verdienen. Er zijn 339 onderdelen waarop goud, zilver en brons kan worden behaald. Ten opzichte van Rio 2016 zijn dat er 33 meer. Nog een opvallende wijziging is de toename van het aantal onderdelen voor vrouwelijke sporters. 46 procent van de medaille-onderdelen in Tokio is voor vrouwen, 48 procent voor mannen. De overige 6 procent betreft gemengde ‘events’.