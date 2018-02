Snowboarder Seppe Smits slaagt er niet in een finaleplaats te bemachtigen voor de big air IB

21 februari 2018

02u23

Bron: Belga 1 Olympische Spelen Seppe Smits is er deze nacht op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de big air. Smits, die de afgelopen dagen sukkelde met een knieblessure, strandde uiteindelijk op de vijftiende plek.

Smits haalde bij zijn eerste sprong 50,00 punten, maar deed bij sprong twee iets beter met 59,25 punten. Onvoldoende echter om in de top zes te komen. De Amerikaan Redmond Gerard, op stek zes, telde 85,00 punten.

De Canadees Max Parrot, eerder op de Winterspelen goed voor het zilver op de slopestyle, won de eerste reeks met 92,50 punten. De Noorse wereldkampioen Ståle Sandbech eindigde als zevende en is uitgeschakeld. In reeks 1 verschenen zestien deelnemers aan de start.

Later vandaag werken ook Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer in reeks 2 hun kwalificaties af. Smits eindigde in Zuid-Korea eerder als tiende op de slopestyle. De Buck en Vandeweyer grepen in dit onderdeel naast een finaleplek.