Snelschaatser Mathias Vosté schaatst 500 meter tegen Duitser Joel Dufter IB

19 februari 2018

01u38

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Snelschaatser Mathias Vosté (23) is op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang ingedeeld in de derde rit van de 500 meter. Hij komt daarin uit tegen Joel Dufter, een 22-jarige Duitser zonder noemenswaardige erelijst.

De competitie in het Gangneung Oval start om 20u53 lokale tijd (12u53 in België). Er zijn achttien ritten. Voor de 23-jarige Vosté is de 500 meter zijn tweede nummer in Zuid-Korea. Afgelopen dinsdag werd hij 23e op de 1.500 meter, in een persoonlijke beste tijd op een laaglandbaan (1:47.34).

Die race was voor de in Heerenveen wonende Bruggeling "een ideale voorbereiding" op de 500 en 1.000 meter (vrijdag), die hem als specialist op de korte afstanden beter liggen.