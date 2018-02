Shaun White pakt derde goud op de olympische halfpipe - Vrouwenslalom met Vanreusel en Decroix uitgesteld naar vrijdag kv

14 februari 2018

06u40

Bron: Belga 1

Vanreusel en Decroix debuteren vrijdag

De olympische vrouwenslalom die woensdagnacht (Belgische tijd) op het programma stond op de Winterspelen in Pyeongchang, is door de felle wind uitgesteld tot vrijdag, zo bevestigden de organisatoren.

Aanvankelijk stond de eerste run van de slalom om 02u15 Belgische tijd gepland, later begonnen de verantwoordelijken met de uren te schuiven: een geplande start om 03u15 werd verschoven naar 02u45 en vervolgens weer naar 03u45. Uiteindelijk werd er beslist dat het te gevaarlijk was om de slalom te laten doorgaan. Kim Vanreusel, Marjolein Decroix en de andere skiesters zullen dus nog even moeten wachten om voor de eerste keer in actie te komen in het Yongpyong Alpine Centre.

Tot nu toe kon er in Zuid-Korea nog maar één skiwedstrijd doorgaan zoals gepland: Marcel Hirscher pakte dinsdag olympisch goud in de combiné. De slalom bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen werden eerder al afgelast en verschoven naar donderdag. In die reuzenslalom hoopt Kim Vanreusel haar olympisch debuut te vieren.

Derde keer goud voor Shaun White

Shaun White heeft het goud veroverd op de halfpipe in het snowboard bij de mannen op de Olympische Winterspelen. De 31-jarige Amerikaan was in het Phoenix Park in de strijd om het goud in een bitse strijd verwikkeld met de Japanner Ayumu Hirano en de Australiër Scotty James. Na de tweede run stond Hirano met 95.25 nog aan de leiding, maar de Japanner kraakte en kwam ten val in de derde run - net als Scotty James even later.

White hield het hoofd wel koel en zette een indrukwekkende laatste run neer, die hem 97.75 punten van de jury en olympisch goud opleverde. De negentienjarige Hirano moest daardoor net als vier jaar geleden in het Russische Sotsji vrede nemen met zilver. White kwam toen niet verder dan de vierde plaats. In Zuid-Korea pakte hij zijn derde goud, na Turijn 2006 en Vancouver 2010. De Verenigde Staten domineren er de snowboardcompetities volledig met goud in elk van de vier freestylecompetities.

Japanner zwaar onderuit

De spectaculaire maar ook gevaarlijke halfpipecompetitie deed het publiek even over halverwege de tweede run opschrikken door een zware val van de amper zestienjarige Japanse snowboarder Yuto Totsuka. Hij liep daarbij verwondingen op en werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis, zo maakte de Japanse federatie bekend.