Sebastian Coe kan eindelijk IOC-lid worden, voorzitter Bach roept op tot krachtig signaal tegen racisme MXG

10 juni 2020

19u18

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics, kan eindelijk lid worden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Brit werd woensdag voorgedragen als vertegenwoordiger van de mondiale atletiekfederatie in het IOC. Dat meldde IOC-baas Thomas Bach tijdens een persbijeenkomst na een bestuursvergadering.

Het IOC-lidmaatschap van de Britse tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter werd eerder een aantal keren tegengehouden omdat er sprake was van belangenverstrengeling. Coe is ook directeur van een adviesbureau dat werkt voor het IOC. Als gevolg ontbeerde World Athletics, een van de grootste federaties ter wereld, al vijf jaar een plek in het IOC. Coe volgde in 2015 de Senegalees Lamine Diack op als baas van World Athletics. Diack moest ook terugtreden het IOC vanwege een corruptieschandaal.

“Coe is ermee akkoord dat hij zijn rol van actieve directeur verandert in een passieve rol”, legde Thomas Bach uit. “Het is nog even wachten op documentatie waarin dat is vastgelegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze vriend Coe dat tijdig in orde maakt.”

Coe was één van de vijf personen die werden voorgedragen als nieuwe leden. Het ging verder om de Cubaanse Maria de la Caridad Colon Ruenes, de Kroatische Kolinda Grabar-Kitarovic, de Saoedi-Arabische prinses Reema Bandar Al-Saud en de Mongoliër Battushig Batbold. De vijf voorgedragen leden zullen verkozen worden op de virtuele IOC-meeting op 17 juli.

Bach roept ook op tot solidariteit en respect

Daarnaast ijverde Bach vandaag ook voor een sterk signaal tijdens de Olympische Spelen tegen racisme. Iedere sporter die meedoet aan de Olympische Spelen demonstreert daarmee meteen ook tegen racisme en discriminatie, liet de voorzitter vandaag optekenen. Hij verwees daarmee naar het olympisch handvest waarin de gelijkheid van ieder mens - ongeacht ras, kleur, seksuele geaardheid, religie of politieke mening - ligt verankerd. “Dus zijn de Olympische Spelen een zeer krachtige wereldwijde demonstratie tegen racisme en discriminatie.”

Bach las vervolgens een verklaring voor, waarin hij discriminatie sterk veroordeelde en de Olympische Spelen een “feest van de mensheid in al onze diversiteit is. Atleten van alle 206 deelnemende landen hebben allemaal dezelfde rechten, respecteren elkaar zonder enige vorm van discriminatie.”

De IOC-baas refereerde niet concreet naar de protesten tegen racisme die wereldwijd zijn opgelaaid na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door hardhandig ingrijpen van de politie. Veel sporters hebben hun steun betuigd.

Toernooidirecteur T okio 2021 roept op tot bescheidenheid

Ook liet de toernooidirecteur van de komende Olympische Spelen, Toshiro Muto, zich uit over de editie van volgend jaar. De Spelen van 2021 in Tokio moeten volgens hem in versoberde vorm plaatsvinden. “We zullen niet voor grote shows zorgen, maar het evenement op bescheiden wijze uitvoeren”, zei Toshiro Muto. “In tijden van crisis is overdreven gedrag niet op zijn plaats. We moeten iets presenteren dat acceptabel is voor mensen die het moeilijk hebben of hadden als gevolg van de coronacrisis.”

Het is volgens Muto nog te vroeg om aan te geven wat de versimpeling precies inhoudt. “Maar we hebben inmiddels tweehonderd ideeën die we nu aan het uitwerken zijn. De versoberde aanpak moet ook tot een belangrijke vermindering van de kosten leiden.”

De Olympische Spelen zijn een jaar uitgesteld vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 de beslissing valt of ze de volgende zomer wel kunnen worden gehouden. Vooralsnog stelt het organisatiecomité in Japan zich hierop in, met steun van het Internationaal Olympisch Comité.

“Wij overwegen op geen enkele wijze de Spelen niet te laten doorgaan”, zei Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité.

Lees ook: Kevin en Jonathan Borlée doen zeker door tot 2022: “Gemis van adrenaline liet ons nieuwe doelen opstellen”