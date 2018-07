Russische atletes krijgen olympische medailles niet terug van TAS TLB

26 juli 2018

10u24

Bron: Belga 1 Olympische Spelen Maria Abakumova (32) en Tatyana Lebedeva (42) krijgen hun olympische medailles uit 2008 niet terug. Beide Russische sportsters hadden beroep aangetekend tegen de door het Internationaal Olympisch Comité opgelegde straf wegens doping. Het internationaal sporttribunaal TAS liet vandaag weten de diskwalificaties van Abakumova en Lebedeva niet terug te draaien.

Abakumova behaalde bij de Spelen van 2008 in Peking zilver bij het speerwerpen. Bij een nieuwe analyse van opgeslagen stalen werden in september 2016 sporen van anabolen gevonden. In 2011 pakte de Russin de wereldtitel in het Zuid-Koreaanse Daegu.

Ook haar landgenote Lebedeva werd bij een hertest betrapt op doping. Zij moest haar zilveren medailles van Peking in het verspringen en het hink-stap-springen inleveren. De Russin won vier jaar eerder in Athene goud in het verspringen en brons in hink-stap-springen. In Sydney 2000 was ze goed voor zilver in het hink-stap-springen.

Baanwielrenster Ekaterina Gnidenko, deelneemster aan de Spelen van 2012 in Londen, had bij het TAS ook beroep aangetekend tegen haar straf wegens doping. Ook zij werd in het ongelijk gesteld.