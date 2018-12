Rusland is er zeker bij in Tokio, maakt Russisch Olympisch Comité zich sterk: “Werken continu aan de strijd tegen doping” MH

12 december 2018

Rusland is zeker dat het op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio terug van de partij zal zijn. Dat stelde de voorzitter van het Russisch Olympisch Comité (ROC), Stanislav Pozdniakov, op een persconferentie. "We werken continu aan de strijd tegen doping in ons land", klinkt het.

"Al onze initiatieven zullen ervoor zorgen dat onze atleten vrij mogen deelnemen aan de volgende Olympische Spelen", is Pozdniakov zelfzeker. De volgende Olympische Zomerspelen vinden plaats in de Japanse hoofdstad Tokio in 2020. Op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 verplichtte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Russische atleten om deel te nemen onder neutrale vlag, als reactie op een grootschalig Russisch dopingschandaal. Op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji was er sprake van een door de Russische overheid gestuurd dopingprogramma. Er werd volop gesjoemeld met urinestalen.

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) is sinds maandag in Moskou om het Russische antidopingbureau Rusada door te lichten. Op 20 september 2018 besliste het WADA om de schorsing van Rusada op te heffen, op voorwaarde dat Moskou voor 31 december de gegevens van het dopinglaboratorium uit de periode van het grootschalige dopinggebruik (2011-2015) vrijgeeft. Indien Rusland niet aan deze voorwaarde voldoet, dreigt het WADA met nieuwe sancties en een mogelijke uitsluiting van Rusland voor de Olympische Spelen van 2020.