Rusland angstig voor schorsing Olympische Spelen, UEFA geeft geen commentaar VH

26 november 2019

12u11

Bron: l'Equipe 0 Olympische Spelen Nu het Wereldantidopingagentschap op 9 december mogelijk een schorsing van vier jaar zal uitspreken voor Rusland, komen de reacties daar stilaan los. De UEFA daarentegen houdt de lippen stijf op elkaar.

Op 9 december komt het Uitvoerend Comité van het Wereldantidopingagentschap (WADA) samen in Parijs en de verwachting is dat die de aanbeveling van het onafhankelijk onderzoekspanel (CRC) zal volgen: Rusland niet conform verklaren nadat ze de dopingregels nog maar eens met de voeten traden. Vier jaar terug brak al een groot dopingschandaal uit, waaruit bleek dat er een staatsgeleid systeem was geïnstalleerd, en in september werd duidelijk dat Rusland knoeide met gegevens over de opgevraagde dopingstalen. Rusland riskeert nu een schorsing van vier jaar en een uitsluiting van de Zomerspelen van 2020 in Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking.

Het CRC stelde ook voor om Rusland geen sportieve evenementen toe te kennen: een heikele kwestie want Sint-Petersburg is gaststad voor de thuismatchen van Rusland voor Euro 2020. Het is dan ook afwachten welk standpunt de UEFA zal innemen. Aan AFP liet de UEFA vandaag alvast weten dat het “geen commentaar zal geven over dit onderwerp”.

Alexei Sorokin,die het lokale organisatiecomité voorzit, zei dat er geen indicaties zijn die hem doen vrezen dat de UEFA zich zou bedenken. “Als je ziet in welke mate wij klaar zijn voor het EK, zou het raar zijn dat er nu nog discussies zouden zijn over veranderingen. Wij hopen dat de UEFA op een juiste manier omgaat met de aanbevelingen van het WADA. Ik kan me niet indenken dat ze ons de organisatie zouden afnemen. Het enige wat wij kunnen doen, is ons verder voorbereiden en ik hoor van UEFA-collega’s dat ze tevreden zijn over waar wij staan.”

Bij andere sportfederaties begint de mogelijke impact van de onheilstijding stilaan te dagen. “Het nieuws is zonder meer choquerend”, reageerde directrice Varvara Barycheva van de Russische schaatsbond. De boksbond heeft het over een “onrechtvaardige” aanbeveling, over een “diktaat”. Secretaris-generaal Oumar Kremlev: “Het lijkt erop alsof er rekeningen vereffend worden. Hoe kan je een land straffen dat zo’n belangrijke rol speelt in de mondiale sport.”

En toch zijn er ook kritische stemmen te horen, zoals bij Alexeï Vlassenko, voorzitter van de waterpolofederatie. “Veel sportbestuurders zegden ons dat alles goed zou aflopen, dat er geen extreme maatregelen of uitsluiting van de Spelen zouden zijn.” De hoofdredacteur van Sovetskiï Sport schreef dat “de ziekte een terminaal stadium heeft bereikt” en dat de Russische politici “onze sport in een put hebben gesmeten.”

Yuri Ganus, directeur van het Russische antidopingagentschap (RUSADA), ziet geen wettelijke grond om de beslissing van het WADA aan te vechten en vreest het ergste: “Het is een realiteit. We riskeren voor vier jaar weer in een nieuwe dopingcrisis te belanden.” Hij zegt dat de verantwoordelijken hun atleten “gijzelen” en spoort president Vladimir Poetin aan om een “actieve rol” te spelen in het installeren van een nieuw politiek beleid.

Meer over UEFA

Rusland

sport

sportorganisatie

sportdiscipline

WADA