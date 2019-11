Rusland angstig voor schorsing Olympische Spelen, EK voetbal niet in gevaar volgens WADA President Poetin belegt donderdag crisisberaad met alle belangrijke sportbonden VH

26 november 2019

12u11

Bron: l'Equipe 2 Olympische Spelen Nu het Wereldantidopingagentschap op 9 december mogelijk een schorsing van vier jaar zal uitspreken voor Rusland dreigt het land de Zomerspelen van 2020 en Winterspelen van 2022 te missen. Het EK voetbal zou echter niét in gevaar zijn, meldt de woordvoerder van het WADA. “Het is geen mondiaal evenement en geen wereldkampioenschap”, legde de woordvoerder uit. “Om die reden staat het EK niet op de helling voor Rusland.”

Op 9 december komt het Uitvoerend Comité van het Wereldantidopingagentschap (WADA) samen in Parijs en de verwachting is dat die de aanbeveling van het onafhankelijk onderzoekspanel (CRC) zal volgen: Rusland niet conform verklaren nadat ze de dopingregels nog maar eens met de voeten traden. Vier jaar terug brak al een groot dopingschandaal uit, waaruit bleek dat er een staatsgeleid systeem was geïnstalleerd, en in september werd duidelijk dat Rusland knoeide met gegevens over de opgevraagde dopingstalen. Rusland riskeert nu een schorsing van vier jaar en een uitsluiting van de Zomerspelen van 2020 in Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking.

Het CRC stelde ook voor om Rusland geen sportieve evenementen toe te kennen: een heikele kwestie want Sint-Petersburg is gaststad voor de thuismatchen van Rusland voor Euro 2020. Het is dan ook afwachten welk standpunt de UEFA zal innemen. Aan AFP liet de UEFA vandaag alvast weten dat het “geen commentaar zal geven over dit onderwerp”.

Alexei Sorokin,die het lokale organisatiecomité voorzit, zei dat er geen indicaties zijn die hem doen vrezen dat de UEFA zich zou bedenken. “Als je ziet in welke mate wij klaar zijn voor het EK, zou het raar zijn dat er nu nog discussies zouden zijn over veranderingen. Wij hopen dat de UEFA op een juiste manier omgaat met de aanbevelingen van het WADA. Ik kan me niet indenken dat ze ons de organisatie zouden afnemen. Het enige wat wij kunnen doen, is ons verder voorbereiden en ik hoor van UEFA-collega’s dat ze tevreden zijn over waar wij staan.”

Yuri Ganus, directeur van het Russische antidopingagentschap (RUSADA), ziet geen wettelijke grond om de beslissing van het WADA aan te vechten en vreest het ergste: “Het is een realiteit. We riskeren voor vier jaar weer in een nieuwe dopingcrisis te belanden.” Hij zegt dat de verantwoordelijken hun atleten “gijzelen” en spoort president Vladimir Poetin aan om een “actieve rol” te spelen in het installeren van een nieuw politiek beleid.

Die oproep is niet in dovemansoren gevallen want Poetin heeft intussen een crisisberaad met de leiders van alle Russische sportbonden aangekondigd op 28 november, zo meldt nieuwszender Moskou24.

“EK voetbal niet in gevaar”

In verband met de mede-organisatie van het EK voetbal van volgende zomer zou Rusland zich geen zorgen moeten maken. Zo heeft een woordvoerder van het WADA bevestigd aan AFP. “Het is geen mondiaal evenement en geen wereldkampioenschap”, legde de woordvoerder kort uit. “Om die reden staat het EK niet op de helling voor Rusland.”

Het WADA kreeg in januari van dit jaar na lang aandringen toegang tot het omstreden dopinglab in Moskou. Daaruit volgde een onderzoek naar meer dan 2000 urine- en bloedmonsters. Meer dan honderd verdachte gevallen werden aangetroffen. Ook ontstond er twijfel over de echtheid van een aantal stalen. Er zou sprake zijn van manipulatie. Om die reden staan wereldwijde evenementen zoals de Olympische Spelen van 2020 in Tokio nu dus op de helling voor de Russische atleten.