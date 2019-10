Red Panthers boeken belangrijke zege tegen China en staan op zucht van ticket voor Tokio 2020 MGL

25 oktober 2019

11u39 0 Hockey De Red Panthers hebben een heel belangrijke stap gezet richting het Olympisch hockeytoernooi van Tokio 2020. De Belgen (FIH-12) haalden het met 0-2 van China (FIH-10). Al na twee minuten stond een voorsprong op het bord. Op het einde van de match konden de Belgen via een strafcorner de score nog uitdiepen. Morgen moeten de Belgen opnieuw aan de bak tegen China. Wie over de twee wedstrijden het beste doelsaldo heeft, plaatst zich voor de Olympische Spelen.

Jill Boon was duidelijk voor de wedstrijd: “Deze afspraak mogen we niet missen!”. En de Panthers waren meteen op de afspraak. Boon kreeg de bal aangespeeld net binnen de cirkel, en ze poeierde de bal laag onder de Chinese doelvrouw. De Belgische dames al snel op rozen. De Chinese vrouwen probeerden wel te reageren, maar kwamen niet veel verder dan wat halve doelkansen. De grootste mogelijkheid in het eerste kwart was nog voor de Belgen. Barbara Nelen onderschepte een bal op het middenveld en stoomde voorbij alles en iedereen. Ze omspeelde de Chinese doelvrouw, maar duwde de bal net te ver om te kunnen afwerken. In het tweede kwart kwamen de Chinezen meer en meer opzetten. Chen kreeg een open doelkans, maar besloot onbesuisd over. De Panthers konden enkel dreigen via Nelen. Via een individuele actie dwong ze een strafcorner af, maar die leverde niets op. Rusten bij 0-1.

Belangrijke 0-2

België kwam sterk uit de kleedkamer. Ze namen het begin van het derde kwart voor hun rekening en hadden het meeste balbezit. De Chinese dames namen gaandeweg wel het commando over en waren op het einde van het kwart zelfs nog het gevaarlijkst. China kreeg een strafcorner voor gevaarlijk spel. België riep de Video Referee in, maar kreeg ongelijk. De strafcorner werd half geblokt en kwam bij Liang terecht, die de bal vlak voor doel miste.

De Red Panthers leken in het laatste kwart absoluut nog van plan om een tweede doelpunt te maken. Versavel kreeg meteen een grote kans. Ze devieerde een harde voorzet van Gerniers maar net naast. Vlak daarna opnieuw een mogelijkheid voor de Panthers, maar Ballenghien kon vanuit een scherpe hoek niet besluiten. Op vijf minuten van het einde konden de Chinese dames opnieuw dreigen via een strafcorner, maar doelvrouw Aisling D’Hooghe ranselde de bal mooi uit het doel. De druk van de Chinezen hield aan, maar leidde niet meer tot grote doelkansen. Op het einde rechtten de Belgen de rug en dat werd beloond. België kreeg een strafcorner cadeau, en Stephanie Vanden Borre twijfelde niet. Haar bal week nog af via Liang en zo was de Chinese doelvrouw kansloos. Een cruciale goal voor de Panthers. Met de 0-2-overwinning hebben de Belgische vrouwen goeie papieren om morgen het ticket voor de Spelen veilig te stellen.

Spelen zijn een must

In 2012 waren de Belgen aanwezig op het Olympisch Toernooi in Londen. Vier jaar geleden liepen de Belgische hockeyvrouwen de Spelen van Rio mis door in Brasschaat 35 seconden voor het eindsignaal een doelpunt te incasseren tegen Zuid-Korea. Om die nachtmerrie van Zuid-Korea uit te wissen is het halen van de Spelen dus een must. De Belgen verdedigen morgen dus al hun 0-2-voorsprong. Het doelsaldo geeft over de twee wedstrijden de doorslag. Als de Chinezen morgen met twee goals verschil winnen, moeten shoot-outs voor een winnaar zorgen.

