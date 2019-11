Red Lions kennen hun tegenstanders voor de groepsfase van de Spelen Redactie

23 november 2019

18u18

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De Belgische hockeymannen (FIH 2) nemen het volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus) in de groepsfase op tegen Nederland (FIH 3), Duitsland (FIH 6), Groot-Brittannië (FIH 7, het klassement van Engeland), Canada (FIH 10) en Zuid-Afrika (FIH 14). Dat maakte de Internationale Hockeyfederatie (FIH) zaterdag bekend. De poule-indeling gebeurde, net als vier jaar geleden voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, op basis van de wereldranking.

De Belgen werden ondergebracht in groep B. In groep A kwamen regerend olympisch kampioen Argentinië (FIH 4), Australië (FIH 1), India (FIH 5), Spanje (FIH 8), Nieuw-Zeeland (FIH 9) en organiserend land Japan (FIH 15) terecht. De eerste vier teams van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

Bij de vrouwen werd Nederland (FIH 1) in groep A ingedeeld met verder ook Duitsland (FIH 4), regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië (FIH 5), Ierland (FIH 8), India (FIH 9) en Zuid-Afrika (FIH 16). Groep B zal bevolkt worden door Australië (FIH 2), Argentinië (FIH 3), Nieuw Zeeland (FIH 6), Spanje (FIH 7), China (FIH 10) en Japan (FIH 14).

De Red Lions werden afgelopen zomer Europees kampioen in eigen land in Antwerpen. Vorig jaar veroverden de Belgische hockeymannen in het Indische Bhubaneswar WK-goud. Drie jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro verloren de Belgen de finale van Argentinië.

De Belgische vrouwen slaagden er voor de tweede olympiade op rij in zich niet te kwalificeren. De Red Panthers verloren hun beslissende kwalificatiewedstrijd vorige maand in China.

