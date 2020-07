Qatar wil Olympische Spelen van 2032 organiseren Redactie

27 juli 2020

12u27 0 Olympische Spelen Qatar heeft aangekondigd dat het kandidaat is om de Olympische Spelen van 2032 te organiseren.

Het olympisch comité van Qatar heeft officieel een verzoek ingediend bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor een "continue dialoog" met het oog op de organisatie. Ook India, de Australische deelstaat Queensland en Sjanghai dienden al een kandidatuur in, ook Seoel en Pyongyang zouden een gezamenlijke kandidatuur voor de Zomerspelen van 2032 overwegen.

Als Qatar, het gastland van het WK voetbal in 2022, effectief als organisator wordt aangeduid, dan gaan de Spelen voor het eerst door in het Midden-Oosten.

De Olympische Spelen in Tokio werden met een jaar uitgesteld tot de zomer van 2021. In 2024 vinden de Spelen plaats in Parijs, in 2028 in Los Angeles.