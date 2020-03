Pieter Timmers: "Als de Spelen uitgesteld worden, stop ik” Redactie

22 maart 2020

13u50 0 Olympische Spelen Vier jaar geleden kende Pieter Timmers zijn hoogtepunt op de Olympische Spelen in Rio. De Limburger (32) zwom er naar onverhoopt zilver op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer. Deze zomer wil hij in Tokio in schoonheid afscheid nemen van de topsport, tenzij het coronavirus er anders over beslist.

In tegenstelling tot vele andere atleten kan Timmers wel nog verder trainen. “Het zwembad is gelukkig open gehouden. Niet voor iedereen, het is enkel voor ons. Gelukkig kunnen we ons ding doen”, vertelt Timmers, die realistisch is met het oog op het doorgaan van de Spelen. “Ik heb er niet zo'n goed oog in. Ik denk dat de kans klein is dat de Spelen zullen doorgaan deze zomer, al hoop ik daar natuurlijk wel op. Maar ik denk dat de situatie tegen de zomer niet veel verbeterd zal zijn.”

Timmers: “Lullig afscheid dreigt”

Als de Spelen uitgesteld worden, dreigt voor Timmers een afscheid in mineur. Een zwemmer op zijn 32ste is al even over zijn top heen, laat staan iemand van 33. “Dan ga ik er niet meer aan kunnen deelnemen. Er is het fysieke aspect, maar ook het mentale en praktische. Ik wil met een andere job beginnen, ik heb een jonge dochter die ik meer wil zien, we gaan verhuizen... Het gooit heel veel roet in het eten. Er is alleen nog het EK in augustus, dat zou de ‘boel’ nog wat kunnen verzachten. Als dat doorgaat natuurlijk. Anders dreigt een lullig afscheid.”