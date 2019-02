Parijs wil muurklimmen, surfen, breakdance en skateboarden op Olympische Spelen van 2024 GVS

21 februari 2019

10u58

Het organisatiecomité van de Zomerspelen in Parijs wil muurklimmen, surfen, breakdance en skateboarden in 2024 als olympische competitiesporten. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Of in deze vier sporten, naast de 28 die al zeker op het programma staan, om olympische medailles zal worden gestreden, hangt af van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat moet zich over de aanvraag buigen en in december 2020 de knoop doorhakken.

Breakdance zou over vijf jaar zijn debuut maken op de Spelen. De acrobatische danssport was vorig jaar wel al te zien op de Jeugdspelen in Buenos Aires. Muurklimmen, surfen en skateboarden zijn opgenomen in het programma van Tokio 2020.