Paralympiër Peter Genyn klaar voor EK ondanks kleine tegenslag: "Ik wil vol voor goud gaan, maar moet ambities misschien bijstellen"



Redactie

14 augustus 2018

11u41 2 Olympische Spelen Voor paralympiër Peter Genyn is de race naar Tokio 2020 nu echt begonnen. De tweevoudige paralympische kampioen van Rio staat volgende week aan de start van de 100 en 200 meter op het EK Para-atletiek in Berlijn (20-26 augustus), één van de belangrijkste wedstrijden op weg naar de Paralympische Spelen in Tokio over twee jaar.

Een zorgeloze voorbereiding kende Genyn echter niet. Eind juli schoot zijn heup - die hij in 2013 al eens brak - uit de kom bij een ongelukkige beweging. Genyn moest noodgedwongen onder het mes en diende enkele dagen te recupereren voor hij opnieuw kon trainen. Toch gaat de rolstoelatleet straks in Berlijn opnieuw voor goud.

"In tegenstelling tot een loper heb ik mijn heup niet nodig in de rolstoel", zegt Genyn. "Maar het was wel verschrikkelijk lastig, want het bracht spasmen en hoofdpijn met zich mee. Gelukkig heb ik de voorbije twee weken nog hard kunnen trainen. Ik wil nog vol voor goud gaan, maar besef dat ik mijn ambities misschien moet bijstellen. Mocht het niet lukken, dan weet ik in elk geval waaraan het ligt, want ik heb mijn beste seizoen ooit gedraaid." (lees hieronder verder)

De resultaten van Genyn mochten er in 2018 inderdaad zijn. Op het BK in juli klokte hij op de 100 meter af in 20.76. Op de Grand Prix in Zwitserland dook hij als eerste rolstoelatleet zelfs onder de historische grens van 20 seconden met 19.89, een nieuw wereldrecord. Hij domineerde er zijn belangrijkste rivalen, zoals de Fin Toni Piispanen, de Algerijn Mohamed Berrahal en de Mexicaan Edgar Cesareo Sanchez Navarro.

Voor Genyn blijft het op alle vlakken hard knokken, ook op financieel gebied. "Ik heb het geluk dat ik met supermarktketen Lidl en isolatiebedrijf IKO twee hoofdsponsors heb tot de Paralympische Spelen", verklaart hij zich nader. "Want de sport blijft duur. Het Belgisch Paralympisch Comité en Parantee-Psylos betalen voor mij de deelnames aan de kampioenschappen en de Spelen, en één internationale wedstrijd per jaar. De kosten voor stages en materiaal zijn voor eigen rekening. Een stoel kost al snel 7.000 euro, mijn wedstrijdbanden gaan twee races mee, je zit met carbon-wielen, handschoenen waarvan ik een paar per week verslijt... Zonder sponsoring zou dat niet lukken."

Na het EK in Berlijn neemt Genyn mogelijk nog deel aan een wedstrijd in Japan. In oktober vertrekt hij op stage om het volgende seizoen voor te bereiden, met als focus de GP in Dubai en het WK in oktober 2019. Dan is de laatste rechte lijn naar Tokio 2020 echt ingezet.