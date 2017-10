Paaldansen binnenkort op de Olympische Spelen? 11u53

Bron: Telegraph, Times 14 AFP De Amerikaanse Vincent Touraine Derick Piersen op de wereldbeker paaldansen in Tokyo. Olympische Spelen Tien jaar geleden associeerden we paaldansen alleen met een nachtclub en strippers. Maar nu staat het op het punt als een internationale sport erkend worden, en dat betekent een stapje dichter bij de erkenning als discipline op de Olympische Spelen. De Britse Katie Coates voert al 11 jaar een strijd om paaldansen op de sportkaart te zetten.

Voor de eerste keer heeft Global Association of International Sports Federation (GAISF) aan zeven paaldansevents een observatiestatus gegeven, wat betekent dat paaldansen een voorlopig statuut als sport krijgt. En dat is belangrijk omdat de International Pole Sports Federation (IPSF) - opgericht door Katie Coates - zich nu kandidaat kan stellen voor een lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité. Als ze toegelaten worden, dan hoopt Coates dat ze een stapje dichter is bij paaldansen als officiële discipline op de Olympische Spelen. Ook sporten als armworstelen en dodgebal hebben twee jaar om zich te bewijzen en officieel als sport erkend te worden. Daarvoor moeten ze ook lid worden van het Het Wereldantidopingagentschap (WADA) en moeten ze meer leden over de hele wereld sprokkelen.

Katie Coates Keiko Takemoto & Maki Mori of JAPAN #poledoubles #doubles #doublespole #ipsf #wpsc #strength #flexibility #teamjapan #pole #poledoubles

In het fitnesscentrum

Coates, een Britse paaldansinstructrice, heeft hier meer dan 10 jaar voor geijverd. Zij richtte in 2009 een paaldansfederatie in het Verenigd Koninkrijk op nadat ze meer dan 10.000 handtekeningen had verzameld. Sinds de federatie werd opgericht, won het paaldansen als work-out aan populariteit. Zo bieden heel wat fitnesscentra over de hele wereld lessen aan de paal aan.

Katie Coates IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE PANNA KOCSASLIJKSZKI of HUNGARY at the World Pole Sports Championships 2016, shows us just how far kids in POLE SPORTS have come! Www.polesports.org...

Niet seksueel

Coates legt uit hoe hard ze heeft gewerkt om paaldansen uit de seksuele sfeer te krijgen: "In 2000 begonnen mensen het te doen om in vorm te blijven. Puur voor de sport, zonder de erotische outfits en hoge hakken. Je moet het gezien hebben om het te begrijpen. De wedstrijden waren eerst erg amateuristisch, we organiseerden die zelf met vrienden van vrienden in de jury. Mijn eerste doel was het om paaldansen als sport professioneler te maken. Ik heb het gevoel dat we het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt. Iedereen ging er prat op dat het nooit als sport erkend zou worden."

Nog wat werk

De IPSF bestaat uit 25 verschillende nationale federaties, waaronder Spanje, Japan en Mexico. Daar komen volgend jaar de Verenigde Staten en China bij. In 2012 vond het eerste wereldkampioenschap plaats. Coates legt uit hoe ze aan het professionalisme van de sport heeft gewerkt: "De laatste drie jaren ondergaan de atleten dopingtests. Eerst deden we dit zelf, maar dit jaar heeft het WADA onze atleten voor het eerst getest. Zij hebben niemand betrapt. Om officieel een sport te worden moeten er federaties in 40 landen over vier continenten bestaan. En ze moeten erkend worden door het hoogste sportorgaan in hun land. Er is dus nog werk aan de winkel."