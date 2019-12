Origineel olympisch manifest uit 1892 onder de hamer kv

14 december 2019

00u48

Het originele manifest waaruit de moderne Olympische Spelen zijn ontstaan, gaat woensdag 18 december onder de hamer bij veilinghuis Sotheby's in New York. Het 127 jaar oude document zal naar verwachting 1 miljoen dollar opleveren.

De Franse baron Pierre de Coubertin schreef het manifest van veertien kantjes. Hij schetste redenen om de oude Griekse spelen te doen herleven. In 1896, vier jaar later, vonden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen plaats.

"Er is geen andere internationale organisatie die al 125 jaar relatief onveranderd bestaat. Een organisatie die echt de vrede bevordert", aldus Richard Austin van Sotheby's. “Een van de grote fundamenten van de olympische spelen is dat landen tegen elkaar kunnen strijden zonder ten oorlog te trekken.”