Organisator Olympische Spelen: “Wat als Tokio 2020 niet doorgaat? Dan zijn Spelen in 2021 of 2022 meest haalbare optie” Redactie

11 maart 2020

11u08

Bron: Wall Street Journal 0 Olympische Spelen Wat als de Olympische Spelen niet kunnen doorgaan vanwege het coronavirus? “Dan is de Spelen organiseren in 2021 of 2022 de meest haalbare optie”, aldus Haruyuki Takahashi, een van de 25 leden van het uitvoerend comité van Tokio 2020, in een gesprek met de Wall Street Journal.

Voor de duidelijkheid: de kans dat de Olympische Spelen uitgesteld worden, is klein. “Maar we moeten ons voorbereiden op elke mogelijkheid”, vertelde Takahashi. “Als de Spelen niet in deze zomer kunnen worden gehouden, is een vertraging van een of twee jaar het meest haalbaar.”

Persoonlijke mening

De organisatoren van Tokio 2020 vinden een afgelasting van de Spelen nog steeds ondenkbaar en spraken Takahashi aan over zijn quotes in de Wall Street Journal. “Hij verklaarde dat hij per ongeluk zijn persoonlijke mening had gegeven in een antwoord op een hypothetische vraag”, luidt het in een statement.

“We willen onze voorbereiding op een veilige Olympische Spelen voortzetten”, zegt Yoshiro Mori, hoofd van het organisatiecomité. “We denken helemaal niet aan het veranderen van onze plannen.” De Olympische Spelen vinden dit jaar plaats van 24 juli tot en met 9 augustus.