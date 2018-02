Ook Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer sneuvelen in kwalificaties big air IB

21 februari 2018

04u45

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer hebben zich deze nacht op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang niet kunnen plaatsen voor de finale van de big air in het snowboarden. Eerder geraakte ook Seppe Smits niet door de kwalificaties.

Een plek bij de eerste zes was nodig om de finale te halen, maar De Buck en Vandeweyer kwamen niet in de buurt. De 22-jarige De Buck was bij geen zijn beide sprongen succesvol en kreeg 33,50 en 30,25 punten. De 18-jarige Vandeweyer sprong eerst naar 61,00 punten, maar stelde nadien met 29,50 punten teleur.

Met een vijftiende plaats op zestien deelnemers in reeks 1 moest eerder op de dag ook Seppe Smits (59,25 punten) kansloos een kruis maken over de finale.

Smits eindigde in Zuid-Korea eerder als tiende op de slopestyle. De Buck en Vandeweyer grepen in dit onderdeel eveneens naast een finaleplek.