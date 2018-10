Ook op de Spelen in Tokio treedt opnieuw vluchtelingenteam aan DMM

Op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio zal opnieuw een vluchtelingenteam aantreden. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aangekondigd tijdens de Olympische Jeugdspelen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Twee jaar geleden namen vluchtelingen in Rio de Janeiro voor het eerst deel als olympische ploeg. "In een ideale wereld zouden we geen vluchtelingenteam nodig hebben op de Olympische Spelen", stelt IOC-voorzitter Thomas Bach. "Jammer genoeg zijn de redenen waarom we een vluchtelingenploeg voor het eerst in het leven riepen nog steeds aanwezig. Hiermee laten we de vluchtelingen weten dat we hen niet vergeten."

In Rio bestond het vluchtelingenteam uit tien atleten. Zij kwamen uit Ethiopië, Zuid-Soedan, Syrië en de Democratische Republiek Congo. De in België verblijvende Syrische zwemmer Rami Anis was er toen bij. Anis, die traint bij het team rond ex-zwemkampioene Carine Verbauwen, kwam in Rio in actie op de 100m vrije slag en de 100m vlinderslag. Anis krijgt nog steeds financiële steun van het IOC met het oog op de Spelen van Tokio.