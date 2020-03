Ook grootste concurrente van Thiam stelt zich ernstige vragen bij Olympische Spelen: “Ik voel me onder druk gezet” YP

18 maart 2020

15u02

Bron: CNN 0 Olympische Spelen Katarina Johnson-Thompson is de volgende topatlete die zich ernstige vragen begint te stellen bij het doorgaan van de Olympische Spelen. De grote concurrente van Nafi Thiam op de zevenkamp, doet dat in een statement op Twitter.

De 27-jarige Johnson-Thompson is een Britse, maar leeft en traint in Frankrijk. Ze vraagt zich af hoe atleten zich kunnen blijven voorbereiden nu het coronavirus meer dan ooit woedt. “Frankrijk bevindt zich nu in complete lockdown. Mijn toegang tot de fitnesszaal was al beperkt en er was geen fysiotherapie mogelijk, maar nu kan ik helemaal niet meer trainen. Ik keer dus terug naar het Verenigd Koninkrijk, al zijn er ginds ook ingrijpende verandering aan de gang. Bovendien zijn ook mijn eerste zevenkamp en stage in de Verenigde Staten geschrapt, waardoor het trainingsplan dat mijn coach en ik hadden uitgestippeld, helemaal moet herbekeken worden”, schrijft ze.

Ik voel de druk om te blijven trainen en dezelfde routine aan te houden, maar dat is onmogelijk Katarina Johnson-Thompson

Verder hekelt ‘KJT’ ook het feit dat de adviezen van het IOC tegenstrijdig zijn met die van de lokale overheden. “We proberen alle informatie op te volgen om gezond te blijven en het risico voor iedereen rondom ons zo klein mogelijk te houden. Maar de informatie van het Internationaal Olympisch Comité en die van de lokale autoriteiten staan haaks op elkaar. Met de Spelen nog vier maanden van ons verwijderd, moedigt het IOC “atleten aan om zich zo goed als mogelijk te blijven voorbereiden”, terwijl de overheid een lockdown afkondigt en pistes, fitnesszalen en openbare plaatsen op slot gaan. Ik voel me onder druk gezet om te blijven trainen en dezelfde routine aan te houden, maar dat is onmogelijk.”

“Gezien de omstandigheden, bevind ik mij in een bevoorrechte positie. Ik ben gezond, goed omringd en ben al gekwalificeerd voor de Spelen. Maar op dit moment is het erg moeilijk om verder te doen, want alles in de aanloop naar de ultieme deadline is veranderd”, besluit de Britse, die op de Spelen werd gezien als grootste concurrente van Nafi Thiam voor het goud op de zevenkamp. In de laatste echte krachtmeting tussen de twee, op het WK atletiek in Doha in oktober vorig jaar, moest onze landgenote alvast de duimen leggen voor Johnson-Thompson.

I understand that sport isn’t everything and there are more important issues sourrounding coronavirus but thought I would speak out purely on what my situation of it has been. Hope the UK, France and the rest of the world stay safe and look after each other in these crazy times❤️ pic.twitter.com/0zxECDetpM KJT(@ JohnsonThompson) link

Kritiek zwelt almaar aan

Het Internationaal Olympisch Comité herhaalde gisteren nog maar eens het standpunt dat de Olympische Spelen van Tokio ondanks het coronavirus komende zomer ‘gewoon’ doorgaan, maar dat komt het bestuur nu ook stilaan op kritiek van binnenuit te staan. Volgens de Canadese oud-ijshockeyster Hayley Wickenheiser, viervoudig olympisch kampioene en sinds 2014 lid van de atletencommissie van het IOC, kan de olympische federatie dit niet langer volhouden.

Dat het IOC met zoveel overtuiging volhoudt dat het gewoon doorgaat, is vanuit menselijk oogpunt ongevoelig en onverantwoord Hayley Wickenheiser, lid atletencommissie IOC

“Iedereen kijkt uit naar de Olympische Spelen: fans, atleten, media, tv-kijkers, sponsoren en marketeers. Het is het grootste sportevenement ter wereld en het zou iets geweldigs moeten zijn om naar uit te kijken”, schrijft de 41-jarige Wickenheiser op Twitter. “Maar deze crisis is groter dan de Spelen. Atleten kunnen niet trainen. Toeschouwers kunnen niet reizen. Dat het IOC met zoveel overtuiging volhoudt dat het gewoon doorgaat, is vanuit menselijk oogpunt ongevoelig en onverantwoord. We weten niet eens wat er in de komende 24 uur gebeurt, laat staan in de komende drie maanden.”

Ook de Griekse polsstokhoogspringster Katerina Stefanidi, olympisch kampioene van Rio 2016 en kandidaat om te worden gekozen voor de atletencommissie van het IOC, is heel kritisch. “Ik neem nu risico’s door te blijven trainen, maar dat zou ik niet doen als er een andere optie zou zijn, een plan B”, aldus Stefanidi.

Het olympisch comité van Spanje, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, pleit voor uitstel van de Spelen. Voorzitter Alejandro Blanco benadrukt dat de Spaanse sporters nu niet eens kunnen trainen. “Het wordt daardoor een ongelijke strijd op de Spelen.”