Onderzoeksbureau voorspelt naoorlogs record van tien medailles op Tokio 2020, BOIC: “We kunnen ons daarin vinden” Gouden medaille levert 50.000 euro op Valerie Hardie in Turkije

06 december 2019

10u39 0 Tokio 2020 Op de olympische stage in het Turkse Belek heeft het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vanochtend zijn ambities voor Tokio 2020 uitgesproken. Voorzitter Pierre-Olivier Beckers zegt zich te kunnen vinden in de prognose van het statistische bureau Gracenote dat 10 olympische medailles voor België voorspelt. Dat zou een naoorlogs record zijn.

Rio 2016 was voor de Belgen al een voltreffer. Zes medailles: het was al van Barcelona 1996 en Montreal 1976 geleden dat er zoveel landgenoten op het olympisch podium stonden. In totaal eindigden er 19 Belgen in de top acht. Voor Tokio 2020 zijn de prognoses nog optimistischer: Gracenote berekende dat ons land in staat moet zijn om 10 medailles te winnen. Alleen in Antwerpen in 1920 (36 medailles) en in 1900 in Parijs (15 medailles) scoorde België ooit beter.

Dat het Amerikaanse statistische bureau aan zo’n cijfer komt, heeft alles te maken met de goede resultaten van de Belgen in 2018, toen onze atleten in totaal 26 EK-medailles en 14 WK-medailles oogstten. “Alleen is sport geen exacte wetenschap,” suste BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers. “Er zijn geen garanties. Neem Rio. Niet veel mensen dachten dat Nafi Thiam daar op het podium zou staan, laat staan dat ze goud zou winnen. Anderen, die dan wel bij de medaillekandidaten waren gerekend, lieten het afweten. Dat maakt het lastig om te voorspellen, maar die prognose ligt wel in de lijn van de Belgische prestaties en we kunnen ons daar in vinden, al ligt de nadrukkelijke ambitie vooral in het behalen van meer top 8-plaatsen dan in 2016.”

50.000 euro per medaille

Zoals de zaken er nu voor staan, zal België zo’n 110 atleten naar Tokio sturen. Als de Belgian Cats zich begin kwalificeren en nog andere atleten voldoen aan de olympische kwalificatienormen, kan dat aantal nog oplopen tot 145 sporters - dat zou de grootste delegatie zijn sinds de Spelen van Londen in 1948, waar 158 Belgen aantraden.

Het BOIC maakte ook nog de premies voor Tokio 2020 bekend en die blijft onveranderd. Sinds 2004 al levert een gouden medaille 50.000 euro op. Zilver is 30.000 euro waard, brons 20.000 euro. Wie net naast het podium valt, kan zich troosten met 10.000 euro, de vijfde tot de achtste plaats brengt nog 5.000 euro op. “En ik schat de kans op 90 procent dat die som belastingvrij zal zijn voor de atleten - niet voor de trainers,” zo gaf CEO Philippe Vander Putten mee.

Overigens kunnen de atleten voortaan hun eigen sponsors ook beter ‘bedienen’ tijdens de Spelen. Waren ze vroeger gebonden aan de commerciële partners van het BOIC, dan mogen ze nu voortaan in beperkte mate hun trouwe privé-partners bedanken op hun website en sociale media en die sponsors mogen tijdens de Spelen de afbeelding van hun atleten gebruiken om publiciteit te maken, zij het zonder olympische symbolen te gebruiken. Het IOC komt daarmee tegemoet aan de vraag van atleten die tijdens het jaar financieel gesteund worden door sponsors maar die gedurende de Spelen in de kou bleven staan. Vander Putten: “Tegelijk mag je niet vergeten dat de olympische partners ook maar 17 dagen om de vier jaar hebben om tijdens de Spelen promotie te maken.”

Kartonnen bedden

De eerste Belgen nemen op 14 juli hun intrek in het olympische atletendorp in Tokio, tien dagen voor de Spelen beginnen. Ze zullen het gebouw delen met Duitsland. De Belgen zullen op de 15de, 16de en 17de etage logeren - in bedden die overigens van... karton zijn gemaakt, uit ecologische overwegingen. “Maar we hebben de bedden en matrassen getest,” verzekerde Vander Putten. “En ze zijn perfect in orde.” De atleten mogen tot maximaal vijf dagen na hun competitie in het olympisch dorp blijven, daarna moeten ze plaats maken voor anderen, al zijn ze terug welkom op de sluitingsceremonie op zondag 9 augustus. Hun verblijf in Japan zal dan wel op eigen kosten zijn.

De ticketverkoop loopt voorlopig goed, zo meldde het BOIC nog. Van de 9.617 beschikbare tickets en pakketten zijn er al 5.500 verkocht. “Het vraag is groter dan voor Rio, waar het Zika-virus en de veiligheid de mensen toch wat afschrikten,” aldus Beckers. In januari-februari zou er nog een contingent tickets op de markt komen, maar nu al is duidelijk dat België op niet veel kaartjes moeten rekenen voor artistieke gymnastiek, uitgerekend de sport waarin België met Nina Derwael een grote medaillekans heeft. Dat heeft alles met de populariteit van het turnen in Azië te maken. De openings- en sluitingsceremonie, de finale van de 100m mannen en het zwemmen blijven overigens de tickets waar internationaal de meeste vraag naar is.