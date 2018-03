Omwille van veiligheid: voor het eerst gezichtsherkenning op Spelen in Tokio Redactie

27 maart 2018

12u34

Op de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio zullen de competitielocaties voor het eerst in de olympische geschiedenis uitgerust worden met technologie voor automatische gezichtsherkenning. Dat blijkt uit het veiligheidsplan van het organisatiecomité.

Atleten, begeleiders en personeel van de organisatie zullen een chipkaart bij zich hebben. Met die kaart en de nodige technologie wordt hun identiteit automatisch gecontroleerd bij het betreden van een competitielocatie. Op die manier wil het organisatiecomité vermijden dat onbevoegde personen zich toegang verschaffen met geleende, gestolen of nagemaakte identiteitskaarten. Gezien de zwoele hitte tijdens de zomers in de Japanse hoofdstad is het ook mooi meegenomen dat door de automatische gezichtsherkenning de wachttijden voor de atleten en het personeel afnemen, zo klinkt het.

Voor bezoekers zal de technologie niet gebruikt worden. Met behulp van röntgenapparaten en metaaldetectoren tracht men wel te verhinderen dat wapens en gevaarlijk materiaal op de locaties binnen geraken. Rond elke competitielocatie wordt een twee à drie meter hoog hekken voorzien. Ook infrarood- en bewakingscamera's zullen uiteraard aanwezig zijn.