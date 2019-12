Om 3u45 ‘s nachts (onze tijd) openen de Red Lions hun olympisch toernooi op 25 juli tegen Nederland ODBS

17 december 2019

10u51

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De Belgische hockeymannen (FIH 2) openen hun olympisch toernooi op zaterdag 25 juli tegen Nederland (FIH 3). Dat blijkt uit het wedstrijdschema dat de Internationale Hockeyfederatie (FIH), zeven maanden voor de start van de Spelen, al bekendmaakte. De partij start om 11u45 lokale tijd (3u45 Belgische tijd).

De Red Lions, regerend wereld- en Europees kampioen, werden in groep B ondergebracht en spelen verder nog tegen Duitsland (FIH 6), op maandag 27 juli, Zuid-Afrika (FIH 14), op dinsdag 28 juli, Canada (FIH 10), op donderdag 30 juli, en Groot-Brittannië (FIH 7), op vrijdag 31 juli. De eerste vier teams van de twee groepen (van telkens zes landen) plaatsen zich voor de kwartfinales, die geprogrammeerd zijn op zondag 2 augustus. De halve finales gaan door op dinsdag 4 augustus, de finale en troostfinale op donderdag 6 augustus. Bij de vrouwen vindt de finale een dag later plaats.

Alle hockeywedstrijden worden gespeeld in het nagelnieuwe Oi Hockey Stadium in Tokio. De openingswedstrijd van het toernooi is Japan (FIH 15) versus Australië (FIH 1) om 9u30 Japanse tijd (1u30 Belgische tijd).

