Olympische tickets voor Tokio 2020: waar koop je ze en hoeveel kosten ze? Vanaf donderdag 20 juni begint ticketverkoop Valerie Hardie

13 juni 2019

15u19 0 Olympische Spelen U wil in de zomer van 2020 graag de Spelen van Tokio bijwonen? Dan kan u donderdag 20 juni vanaf 10u maar best klaar zitten wanneer de ticketverkoop van start gaat. De prijzen zijn duurder dan voor Rio 2016, maar vergelijkbaar met Londen 2012.

Eventeam, dat door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is aangeduid als de officiële verdeler voor de olympische tickets in België, gaf vandaag in Brussel meer uitleg over de procedure en de mogelijkheden voor de ticketverkoop voor Tokio 2020. Donderdag 20 juni kan u vanaf 10u langs drie kanalen kaartjes kopen: online (www.eventeam.be/tokyo2020), per mail (olympics@eventeam-group.be) of telefonisch (02/893.00.50). U kan niet meer dan 24 tickets per persoon kopen en maximaal 8 per sessie. Die beperking dient om te vermijden dat agentschappen grote contingenten opkopen.

Er zijn vijf prijscategorieën, van A tot E. In de duurste prijsklasse A gaan de prijzen van minimaal 39 euro (voorrondes hockey) tot maximaal 2.473 euro (openingsceremonie); in de goedkoopste categorie E kan u voor 29 euro terecht voor tickets voor de kwalificaties in atletiek, finales kosten 56 euro en de openingceremonie 116 euro. In categorie D is 39 euro het goedkoopste tarief (voor de tweede ronde in het tennis ) en 114 euro het duurste voor de atletiek- en zwemfinales. In categorie C kan u voor 29 euro gaan kijken naar de voorrondes in jumping en taekwondo, voor een atletiekfinale moet u wel 383 euro neertellen. In categorie B gaan de prijzen van 24 euro (voorronde hockey) tot 921 euro (atletiekfinale) - de prijzen voor de openings- en sluitingsceremonie zijn in alle prijsklassen wel altijd de hoogste.

België kreeg voorlopig 9.000 tickets toegewezen, voornamelijk in atletiek, zwemmen, hockey en artistieke gymnastiek. Daar kunnen er later nog bij komen, wanneer de tickets die voor Japan zijn gereserveerd (zo’n 70 à 75 procent van de beschikbare 7,8 miljoen tickets) en niet zijn gekocht, weer op de markt komen. Ook wanneer bijvoorbeeld de Belgian Cats zich zouden kwalificeren voor de Spelen, zal het organisatiecomité een nieuw contingent tickets voor België vrijmaken.

Eventeam biedt niet alleen de mogelijkheid om individuele tickets maar ook pakketten voor langere periodes, met vluchten en overnachtingen, gaande van 990 euro (6 dagen en 4 overnachtigen) tot 3.790 euro (7 dagen en 5 overnachtingen), afhankelijk van hoeveel sterren het hotel heeft. Die prijzen zijn exclusief tickets voor evenementen. Overigens zijn Belgen niet verplicht om bij Eventeam te kopen, ze kunnen ook langs buitenlandse verdelers gaan.

