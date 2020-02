Olympische Spelen verder weg dan ooit voor gekwetste Van Tichelt na snelle exit in Düsseldorf ODBS

22 februari 2020

14u03

Bron: Belga 1 Judo Dirk Van Tichelt (-73 kg) is op de Grand Slam judo in Düsseldorf in zijn eerste kamp van de dag al na 29 seconden uitgeschakeld. Tot overmaat van ramp hield hij aan zijn snelle uitschakeling een blessure aan het rechtersleutelbeen over. Hierdoor komt zijn deelname aan de Grand Prix van Rabat van begin maart in het gedrang. Een vierde opeenvolgende deelname aan de Olympische Spelen lijkt daarmee verder weg dan ooit.

Dirk Van Tichelt (IJF 55) werd in Düsseldorf vrij geloot voor de eerste ronde en in ronde 2 leek de Oekraïener Artem Khomula (IJF 33) een haalbare kaart. De ‘Beer van Brecht’ kwam heel geconcentreerd de tatami op en leek een eerste ushi mata van de Oekraïner goed te kunnen ontwijken. Na drie pogingen lukte die echter wel en dat leverde voor Khomula niet alleen een waza-ari op, maar hij slaagde er tevens in om onze landgenoot in een onwrikbare houdgreep te nemen. Over en out voor Dirk Van Tichelt na welgeteld 29 seconden.

Een zwaar ontgoochelde Van Tichelt liep fluks door de mixed zone en wilde liever geen commentaar geven. Hij besefte als geen ander dat de Spelen van Tokio voor hem nog heel ver weg zijn ondanks al het harde labeur op training. Een uur na de kamp kwam Van Tichelt met veel pijn aan het rechtersleutelbeen uitleg verschaffen. “Ik vrees dat de Grand Prix van Rabat in het water gaat vallen. Maandag moet verder medisch onderzoek uitwijzen hoe zwaar de blessure is”.

Van Tichelt had geen verklaring voor zijn snel verlies. “Tijdens de opwarming liep het als een trein; zowel links als rechts kwamen de bewegingen als vanzelf. Ik kwam zeer gefocust de mat op en toch laat ik mij nog verrassen. Vroeger zou mij dat nooit overkomen zijn. Maar nu lijkt er een soort rem te staan op mijn spontane reacties. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. De hoop op Tokio heb ik nog niet verloren”.