Olympische ringen varen de Baai van Tokio binnen zes maanden voor de start van de Spelen DMM

17 januari 2020

08u20 0 Olympische Spelen 2020. Een schrikkeljaar. Een olympisch jaar. De Spelen in Tokio zijn dé blikvanger van het sportjaar en daar horen uiteraard de olympische ringen bij.

In Tokio is een enorme gevaarte bezig om hét symbool van de Spelen op zijn plaats te krijgen. Geen sinecure, als je weet dat het beeld 15,3 meter hoog en 32,6 meter breed is. De ringen moeten hun plaats krijgen in het Odaiba Marine Park. In dat deel van de Baai van Tokio gaan over dik zes maanden de olympische zwemmarathon en de olympische triatlon door. De Spelen beginnen op 24 juli. Al durven we te denken dat de ringen tegen dan wel op hun plaats gearriveerd zijn.

