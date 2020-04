Olympische droom Ann Wauters intact: “Als mijn hoofd het wil, vind ik wel manier opdat mijn lichaam volgt” KDW/ODBS

02 april 2020

16u08

Bron: VTM NIEUWS 0

In een Skypegesprek met VTM NIEUWS vertelt Ann Wauters over haar gevecht tegen corona dat ze vorige week voerde (zie video onderaan) en werd haar ook gevraagd naar haar olympische droom. Door het uitstel van de Spelen is die met een jaar uitgesteld. “De voorbije week was die beslissing logischerwijs niet prioritair en de Spelen zijn nu plots ook heel ver weg. Maar als het enigszins mogelijk is zou ik het toch nog heel graag meemaken. Ik ken mezelf ook wel: als mijn hoofd het wil, dan ga ik een manier vinden opdat mijn lichaam ook kan volgen.”

Wauter over haar gevecht tegen corona: “Een straf beestje, dat virus”



