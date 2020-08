Olympische cultheld Eric Moussambani, die bijna verdronk in Sydney 2000, traint nu zwemmers voor Tokio: “Ik laat ze video’s van Phelps zien” BF

28 augustus 2020

13u36

Bron: The Sydney Morning Herald 0 Olympische Spelen Nog steeds geniet zijn naam wereldfaam, Eric Moussambani. De zwemmer uit Equatoriaal-Guinea spartelde in Sydney 2000 om boven water te blijven in de olympisch 100m, maar stal zo miljoenen harten. Twintig jaar later stoomt hij als nationaal trainer nu zelf zwemmers klaar voor de Spelen van Tokio 2021, vernam The Sydney Morning Herald. “Ik droom dat een van hen ooit een olympische medaille haalt.”

42 jaar oud is hij nu, Moussambani, trotse vader van vier zonen. In de hoofdstad Malabo van Equatoriaal-Guinea werkt hij in een petroleummaatschappij, en daarnaast bleef hij actief in de zwemwereld. Hij is door zijn land aangesteld als nationaal zwemtrainer. In vergelijking met zijn tijd - Moussambani trainde in rivieren waar ook slangen en krokodillen in vertoefden - staat de infrastructuur in zijn land met twee olympische 50m-zwembaden nu op punt.

De Australische krant Sydney Morning Herald zocht twintig jaar na Sydney 2000 contact met Moussambani om terug te blikken op zijn even memorabele als aandoenlijke prestatie. Niemand zwom ooit trager de olympische 100m dan Moussambani. Omdat in de eerste reeks twee andere zwemmers te vroeg van het startblok vielen, stond hij er alleen voor in baan 5. Moussambani startte nog veelbelovend, maar in de tweede vijftig meter spartelde hij om boven water te blijven. Onder luide aanmoedigen van 17.500 toeschouwers volhardde hij toch en finishte in 1:52.72, een dikke minuut meer dan de 48.30 waarmee Pieter van den Hoogenband in Sydney toen goud won.

Net na de race wist Moussambani nog niet dat hij het tot een cultheld zou schoppen. Maar dat besef kwam snel, klinkt het: “Tijdens de wedstrijd was ik zo vermoeid dat ik mijn armen en benen niet voelde. Na de race ging ik in de kleedkamer op de grond liggen. Terug in het olympisch dorp sliep ik van 11 uur tot 4 uur in de namiddag. Toen ik ontwaakte, zag ik op tv mijn beelden. In het restaurant begonnen atleten mijn handtekening en foto’s te vragen. De mensen zochten me op in het olympisch dorp. Dat was nogal een ervaring voor mij, want ik was erg verlegen.”

Ook de dagen erna bleef de aandacht groot. Er volgden een handtekeningsessie en een fotoshoot met het grote zwemsponsor Speedo, Moussambani was ‘special guest’ op een party van de Australische kampioen Ian Thorpe. Op een persconferentie pakte Moussambani uit met een hilarische oneliner, toen een journaliste vroeg of hij zijn vriendin in Afrika al gesproken had: “Ja, ze vroeg me of ik een ander meisje had in Sydney. Ik zei haar: ‘Nog niet’.”

Minder geweten is dat Moussambani na zijn olympisch vuurdoop best nog verdienstelijke tijden zou zwemmen. Voor de Spelen in Sydney had Moussambani amper negen maanden kunnen trainen, techniek had hij tevoren nooit geleerd. “Ik wist niet hoe ik mijn armen en benen moest coördineren.” Moussambani was ook maar op de Spelen beland omdat hij als enige inging op een radio-oproep dat het land zwemmers zocht voor een olympisch ontwikkelingsprogramma. Een limiettijd voor Sydney was niet nodig, Moussambani kreeg een wildcard.

Maar vier jaar later in 2004 zwom Moussambani wel al een chrono van 56.9 op de 100m. En in 2006 zwom hij zijn persoonlijke besttijd van 52.18. “Dat was op een invitatietoernooi in Düsseldorf. Harder heb ik nooit gekund.” Hoe gek het ook klinkt, maar The Sydney Morning Herald wijst er fijntjes op dat met diezelfde tijd van 52.18 Moussambani op de Spelen van Mexico City in 1968 olympisch goud gehaald zou hebben.

Als huidig nationaal zwemtrainer heeft Moussambani nu één grote droom: een van zijn atleten een olympische medaille zien winnen. “Ik doe hard mijn best met mijn zwemmers. Er is veel werk te doen. Als ik train met de jongens zou ik hen mijn races tonen. Maar mijn zwemmers kijken liever naar Michael Phelps. We zetten zijn video’s op. Ik heb Phelps ook drie keer ontmoet. Hij is de beste. Het nadeel is dat mijn zwemmers niet zo lang zijn als Phelps.”

Hij hoopt dat vier van zijn atleten zich plaatsen voor Tokio 2021, en schat die kans reëel in: “Toen ik me voorbereidde op Sydney, had ik geen zwembad. Ik zwom in de rivier of aan het strand. Nu kunnen ze trainen in een zwembad, als ze naar de Spelen gaan zullen ze niet zo’n schrik hebben als ik toen.”

