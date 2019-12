Olympisch ticket binnen voor taekwondoka Jaouad Achab VH

07 december 2019

09u37 0 Olympische Spelen Goed nieuws voor Jaouad Achab: hij is sinds vanochtend zeker van een olympisch ticket voor Tokio 2020. De 27-jarige taekwondoka is na de Grand Prix finale in Moskou zeker van een vijfde plek op de olympische ranking, die rechtstreeks toegang verleent tot de Spelen.

In april 2020 staat er nog een continentaal kwalificatietoernooi op het programma voor Tokio maar daar hoeft de Europese kampioen in de categorie tot 63 kilo dus niet op te wachten. Achab, die bij zijn olympisch debuut in Rio ontgoochelde met een vijfde plaats, mag zich zo opmaken voor zijn tweede Spelen. Dit jaar greep hij, naast zijn derde Europese titel, ook brons op het WK in Manchester in mei.