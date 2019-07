Olympisch stadion Tokio is voor 90 procent klaar LPB

03 juli 2019

13u41

Bron: anp 0

Met nog iets meer dan een jaar te gaan voor het begin van de Olympische Spelen liggen de bouwers van het olympisch stadion in Tokio goed op schema. De arena is voor 90 procent klaar en opent in december voor het eerst zijn deuren. De media kregen vandaag een rondleiding in het omgerekend 1,1 miljard euro kostende complex, dat plaats biedt aan 60.000 toeschouwers.

"We werken aan de inrichting en de apparatuur in het stadion. Het gras en de baan moeten nog gelegd worden, maar dat is naar verwachting volgende maand afgerond", aldus ontwikkelingsdirecteur Takeo Takahashi. In het nationale stadion vinden tijdens de Olympische Spelen de openingsceremonie en atletiekwedstrijden plaats, en wordt er gevoetbald.